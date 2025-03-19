Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу

В товарищеском матче против сборной Гренады, который проходит в Москве на стадионе имени Льва Яшина, он отметился забитым мячом на 43-й минуте, доведя счет до 3:0 в пользу российской команды. Этот гол стал для Дзюбы 31-м за сборную, что позволило ему обойти Александра Кержакова, на счету которого 30 забитых мячей. Таким образом, форвард теперь занимает единоличное первое место в списке лучших снайперов национальной команды.