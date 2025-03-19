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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу

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Нападающий сборной России Артем Дзюба установил новый рекорд национальной команды, став лучшим бомбардиром в истории страны, передают «РИА Новости».

В товарищеском матче против сборной Гренады, который проходит в Москве на стадионе имени Льва Яшина, он отметился забитым мячом на 43-й минуте, доведя счет до 3:0 в пользу российской команды. Этот гол стал для Дзюбы 31-м за сборную, что позволило ему обойти Александра Кержакова, на счету которого 30 забитых мячей. Таким образом, форвард теперь занимает единоличное первое место в списке лучших снайперов национальной команды.

9 марта Дзюба уже побил еще одно достижение Кержакова, став самым результативным российским футболистом в истории. На данный момент в его активе 236 голов за карьеру, тогда как у Кержакова – 233. Тогда же он установил рекорд результативности в РПЛ после 30 лет, забив 71 мяч. Второе место занимает Кристиан Нобоа с 44 мячами, а замыкает тройку лидеров Эрик Бикфалви с 41 голом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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