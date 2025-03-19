Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу
Нападающий сборной России Артем Дзюба установил новый рекорд национальной команды, став лучшим бомбардиром в истории страны, передают «РИА Новости».
В товарищеском матче против сборной Гренады, который проходит в Москве на стадионе имени Льва Яшина, он отметился забитым мячом на 43-й минуте, доведя счет до 3:0 в пользу российской команды. Этот гол стал для Дзюбы 31-м за сборную, что позволило ему обойти Александра Кержакова, на счету которого 30 забитых мячей. Таким образом, форвард теперь занимает единоличное первое место в списке лучших снайперов национальной команды.
9 марта Дзюба уже побил еще одно достижение Кержакова, став самым результативным российским футболистом в истории. На данный момент в его активе 236 голов за карьеру, тогда как у Кержакова – 233. Тогда же он установил рекорд результативности в РПЛ после 30 лет, забив 71 мяч. Второе место занимает Кристиан Нобоа с 44 мячами, а замыкает тройку лидеров Эрик Бикфалви с 41 голом.