Минтранс изучает инициативу по «периоду охлаждения» для возврата билетов
В России могут ввести «период охлаждения» для пассажиров, позволяющий им бесплатно отменять или изменять билеты на самолеты и поезда в течение определенного времени после оформления. Инициативу Союза пассажиров Минтранс направил на рассмотрение ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщает «Коммерсантъ».
Если предложение одобрят, пассажиры смогут корректировать ошибки в дате, направлении поездки или личных данных в течение нескольких часов или дней, в зависимости от условий покупки. По оценкам Союза пассажиров, только 2-3% клиентов совершают ошибки при бронировании, поэтому введение «периода охлаждения» не окажет серьезного влияния на доходы перевозчиков.
Но эксперты предупреждают о возможных рисках: введение такой системы может спровоцировать рост спекуляций билетами и увеличить число возвратов перед отправлением, что в итоге приведет к повышению цен для всех пассажиров. Сейчас исправление до двух ошибок в билетах возможно бесплатно, но за дополнительные изменения взимается сбор.
Перевозчики пока не комментируют инициативу, но в Минтрансе подчеркивают, что изучение вопроса продолжается. Эксперты отмечают, что для внедрения «периода охлаждения» потребуется модернизация систем бронирования, что повлечет дополнительные расходы.