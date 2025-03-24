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Минтранс изучает инициативу по «периоду охлаждения» для возврата билетов

Ведомости

В России могут ввести «период охлаждения» для пассажиров, позволяющий им бесплатно отменять или изменять билеты на самолеты и поезда в течение определенного времени после оформления. Инициативу Союза пассажиров Минтранс направил на рассмотрение ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщает «Коммерсантъ».

Если предложение одобрят, пассажиры смогут корректировать ошибки в дате, направлении поездки или личных данных в течение нескольких часов или дней, в зависимости от условий покупки. По оценкам Союза пассажиров, только 2-3% клиентов совершают ошибки при бронировании, поэтому введение «периода охлаждения» не окажет серьезного влияния на доходы перевозчиков.

Но эксперты предупреждают о возможных рисках: введение такой системы может спровоцировать рост спекуляций билетами и увеличить число возвратов перед отправлением, что в итоге приведет к повышению цен для всех пассажиров. Сейчас исправление до двух ошибок в билетах возможно бесплатно, но за дополнительные изменения взимается сбор.

Перевозчики пока не комментируют инициативу, но в Минтрансе подчеркивают, что изучение вопроса продолжается. Эксперты отмечают, что для внедрения «периода охлаждения» потребуется модернизация систем бронирования, что повлечет дополнительные расходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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