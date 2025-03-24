Минтранс изучает инициативу по «периоду охлаждения» для возврата билетов

Но эксперты предупреждают о возможных рисках: введение такой системы может спровоцировать рост спекуляций билетами и увеличить число возвратов перед отправлением, что в итоге приведет к повышению цен для всех пассажиров. Сейчас исправление до двух ошибок в билетах возможно бесплатно, но за дополнительные изменения взимается сбор.