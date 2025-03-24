Кабмин утвердил стратегию по реализации семейной и демографической политики

Власти планируют создавать в вузах условия для студенческих семей и студентов с детьми, – в том числе добавлять в учебных учреждениях комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, а также расширять условия для совместного проживания студентов с детьми в общежитиях. Также предполагается расширение практики использования гибкого графика, дистанционного и другого индивидуального формата работы для беременных женщин и сотрудников, имеющих несовершеннолетних детей.