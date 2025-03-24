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Кабмин утвердил стратегию по реализации семейной и демографической политики

Власти будут проводить профилактику разводов и разрешат «удаленку» для беременных женщин
Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 г. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

«Стратегия нацелена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепления материнского, отцовского и детского здоровья, обеспечение поддержки и защиты семей как фундаментальной основы российского общества, укрепление института семьи и брака на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей», – говорится в сообщении.

Среди мер поддержки в рамках стратегии запланировано развитие комплексной программы по охране материнства и детства, сбережению здоровья детей и подростков в возрасте от 15 до 17 лет, в том числе репродуктивного здоровья за счет расширения сети женских консультаций, модернизации перинатальных центров, детских поликлиник и больниц и др.

Власти планируют создавать в вузах условия для студенческих семей и студентов с детьми, – в том числе добавлять в учебных учреждениях комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, а также расширять условия для совместного проживания студентов с детьми в общежитиях. Также предполагается расширение практики использования гибкого графика, дистанционного и другого индивидуального формата работы для беременных женщин и сотрудников, имеющих несовершеннолетних детей.

В рамках реализации стратегии планируется расширять программы психологического сопровождения семей, направленные на профилактику разводов, а также установить в регионах день многодетной семьи и пр.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 г. на заседании Госсовета, посвященном вопросам поддержки семей, заявил, что семья должна занимать центральную роль в госполитике, тогда получится выйти на успешное решение демографических проблем, в том числе чтобы родители стремились иметь больше детей.

Глава государства тогда предложил проанализировать пилотный проект по повышению рождаемости, который год реализуется в Пензенской, Новгородской, Тамбовской областях. По словам Путина, необходимо, чтобы работодатели принимали более активное участие в решении демографических проблем.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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