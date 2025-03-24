Кабмин утвердил стратегию по реализации семейной и демографической политики

Кабмин утвердил стратегию по реализации семейной и демографической политикиВласти будут проводить профилактику разводов и разрешат «удаленку» для беременных женщин
Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 г. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
«Стратегия нацелена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепления материнского, отцовского и детского здоровья, обеспечение поддержки и защиты семей как фундаментальной основы российского общества, укрепление института семьи и брака на основе сохранения и продвижения традиционных семейных ценностей», – говорится в сообщении.
Среди мер поддержки в рамках стратегии запланировано развитие комплексной программы по охране материнства и детства, сбережению здоровья детей и подростков в возрасте от 15 до 17 лет, в том числе репродуктивного здоровья за счет расширения сети женских консультаций, модернизации перинатальных центров, детских поликлиник и больниц и др.
Власти планируют создавать в вузах условия для студенческих семей и студентов с детьми, – в том числе добавлять в учебных учреждениях комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, а также расширять условия для совместного проживания студентов с детьми в общежитиях. Также предполагается расширение практики использования гибкого графика, дистанционного и другого индивидуального формата работы для беременных женщин и сотрудников, имеющих несовершеннолетних детей.
В рамках реализации стратегии планируется расширять программы психологического сопровождения семей, направленные на профилактику разводов, а также установить в регионах день многодетной семьи и пр.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 г. на заседании Госсовета, посвященном вопросам поддержки семей, заявил, что семья должна занимать центральную роль в госполитике, тогда получится выйти на успешное решение демографических проблем, в том числе чтобы родители стремились иметь больше детей.
Глава государства тогда предложил проанализировать пилотный проект по повышению рождаемости, который год реализуется в Пензенской, Новгородской, Тамбовской областях. По словам Путина, необходимо, чтобы работодатели принимали более активное участие в решении демографических проблем.