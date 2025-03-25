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В РКН сообщили о возможных попытках фальсификации истории перед 80-летием Победы

Ведомости

В Роскомнадзоре (РКН) ожидают роста попыток фальсификации истории в сети интернет в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

РКН также прогнозирует возобновление попыток пересмотра взглядов на роль и место России в мировой истории, рассказал Субботин. Он также отметил, что ведомство продолжит работу, которая ориентирована на противодействие попыткам вмешательства извне, нацеленную на обеспечение стабильности в информационном пространстве, в проактивном ключе.

10 февраля президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел России по случаю Дня дипломатического работника заявил, что Россия продолжит бороться с попытками фальсификации истории и проявлениями неонацизма. «Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку», – написал глава государства, подчеркнув, что особое внимание, как и раньше, необходимо уделить защите прав россиян за границей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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