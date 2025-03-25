В РКН сообщили о возможных попытках фальсификации истории перед 80-летием Победы

10 февраля президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел России по случаю Дня дипломатического работника заявил, что Россия продолжит бороться с попытками фальсификации истории и проявлениями неонацизма. «Несомненно, что в год 80-летия Великой Победы российские дипломаты продолжат самую активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и иных форм дискриминации по национальному или религиозному признаку», – написал глава государства, подчеркнув, что особое внимание, как и раньше, необходимо уделить защите прав россиян за границей.