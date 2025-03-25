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В 2025 году в России расширят до четырех полос 290 км федеральных трасс

Ведомости

В 2025 г. в России расширят до четырех полос около 290 км федеральных трасс. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова опубликовала пресс-служба правительства РФ.

По его словам, увеличение пропускной способности дорог остается одной из приоритетных задач. Это связано с ростом числа автомобилей, повышением интенсивности движения и мобильности населения.

«Правительство РФ совместно с Федеральным дорожным агентством контролирует этот процесс и системно занимается этой работой», – пояснил вице-премьер.

Крупные проекты реализуются в Приморском крае, Татарстане, Владимирской области, Дагестане и Воронежской области.

В Татарстане в рамках строительства скоростной трассы Казань – Екатеринбург уже уложено 880 000 т асфальтобетона из запланированных 1,2 млн т. В Дагестане введен в эксплуатацию участок автодороги Р-217 «Кавказ» с 739-го по 747-й км, а капитальный ремонт продолжается на отрезке с 739-го по 754-й км.

1 марта эксперты составили рейтинг ценовой доступности платных дорог. Оказалось, что стоимость проезда по платным автомобильным дорогам в РФ варьируется от 2,41 до 226,7 руб. за 1 км в зависимости от категории транспортного средства. Самыми дешевыми для ТС всех категорий стали участки в Псковской области и Краснодарском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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