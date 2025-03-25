В 2025 году в России расширят до четырех полос 290 км федеральных трасс
В 2025 г. в России расширят до четырех полос около 290 км федеральных трасс. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его слова опубликовала пресс-служба правительства РФ.
По его словам, увеличение пропускной способности дорог остается одной из приоритетных задач. Это связано с ростом числа автомобилей, повышением интенсивности движения и мобильности населения.
«Правительство РФ совместно с Федеральным дорожным агентством контролирует этот процесс и системно занимается этой работой», – пояснил вице-премьер.
Крупные проекты реализуются в Приморском крае, Татарстане, Владимирской области, Дагестане и Воронежской области.
В Татарстане в рамках строительства скоростной трассы Казань – Екатеринбург уже уложено 880 000 т асфальтобетона из запланированных 1,2 млн т. В Дагестане введен в эксплуатацию участок автодороги Р-217 «Кавказ» с 739-го по 747-й км, а капитальный ремонт продолжается на отрезке с 739-го по 754-й км.
1 марта эксперты составили рейтинг ценовой доступности платных дорог. Оказалось, что стоимость проезда по платным автомобильным дорогам в РФ варьируется от 2,41 до 226,7 руб. за 1 км в зависимости от категории транспортного средства. Самыми дешевыми для ТС всех категорий стали участки в Псковской области и Краснодарском крае.