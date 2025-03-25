В 2025 году в России расширят до четырех полос 290 км федеральных трасс

В Татарстане в рамках строительства скоростной трассы Казань – Екатеринбург уже уложено 880 000 т асфальтобетона из запланированных 1,2 млн т. В Дагестане введен в эксплуатацию участок автодороги Р-217 «Кавказ» с 739-го по 747-й км, а капитальный ремонт продолжается на отрезке с 739-го по 754-й км.