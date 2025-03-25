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СК завершил расследование дела в отношении бывшего адвоката Пашаева

Ведомости

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в январе 2024 г. Пашаев, используя доверительные отношения, убедил Алексея Блиновского, супруга предпринимательницы Елены Блиновской, что сможет за крупное вознаграждение освободить их от уголовной ответственности. Получив деньги, он не выполнил обещанное, похитив у Блиновского более 47 млн руб.

Кроме того, с июля 2023-го по сентябрь 2024 г. Пашаев аналогичным способом пытался обмануть Алексея Захарова, рассчитывая похитить у него более 15 млн руб. Однако реализовать замысел ему не удалось – преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами. Следователи наложили арест на имущество обвиняемого для обеспечения возможных штрафных и гражданских исков. Суд избрал для Пашаева меру пресечения в виде заключения под стражу.

4 октября 2024 г. стало известно, что Пашаеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб. ТАСС писал, что Пашаев отказался сотрудничать со следствием. Суд арестовал Пашаева 18 сентября. Бывшего адвоката задержали в Москве.

До этого скандального адвоката Пашаева пять раз лишали лицензии, в предыдущий – в сентябре 2022 г. После этого он отправился в зону спецоперации. Среди клиентов Пашаева – певица Катя Лель, актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом), гимнастка Дарья Дмитриева и др. Пашаев также защищал интересы актера Михаила Ефремова в суде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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