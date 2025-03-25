СК завершил расследование дела в отношении бывшего адвоката Пашаева

Кроме того, с июля 2023-го по сентябрь 2024 г. Пашаев аналогичным способом пытался обмануть Алексея Захарова, рассчитывая похитить у него более 15 млн руб. Однако реализовать замысел ему не удалось – преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами. Следователи наложили арест на имущество обвиняемого для обеспечения возможных штрафных и гражданских исков. Суд избрал для Пашаева меру пресечения в виде заключения под стражу.