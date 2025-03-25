Росфинмониторинг внес «Правый сектор» в перечень террористов

Объединение «Правый сектор» было основано в декабре 2013 г., когда на Украине начались массовые протесты, приведшие к свержению президента Виктора Януковича. Сторонниками движения являются ультраправые украинские националисты. Также они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 г.