Росфинмониторинг внес «Правый сектор» в перечень террористов
Украинский «Правый сектор» (признан в России террористическим и экстремистским, запрещен) внесли в реестр террористов Росфинмониторинга, следует из базы ведомства.
Росфинмониторинг добавил в своей перечень «Национально-освободительное движение «Правый сектор» и «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор».
23 января Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией. Террористическими также были признаны «Правая молодежь» и объединение «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор».
Признать «Правый сектор» и входящие в него структуры террористическими просил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в декабре 2024 г. До этого организация была признана экстремистской по требования Генпрокуратуры в ноябре 2014 г.
Объединение «Правый сектор» было основано в декабре 2013 г., когда на Украине начались массовые протесты, приведшие к свержению президента Виктора Януковича. Сторонниками движения являются ультраправые украинские националисты. Также они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 г.