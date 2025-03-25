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Росфинмониторинг внес «Правый сектор» в перечень террористов

Ведомости

Украинский «Правый сектор» (признан в России террористическим и экстремистским, запрещен) внесли в реестр террористов Росфинмониторинга, следует из базы ведомства.

Росфинмониторинг добавил в своей перечень «Национально-освободительное движение «Правый сектор» и «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор».

23 января Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией. Террористическими также были признаны «Правая молодежь» и объединение «Добровольческий украинский корпус «Правый сектор».

Признать «Правый сектор» и входящие в него структуры террористическими просил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в декабре 2024 г. До этого организация была признана экстремистской по требования Генпрокуратуры в ноябре 2014 г.

Объединение «Правый сектор» было основано в декабре 2013 г., когда на Украине начались массовые протесты, приведшие к свержению президента Виктора Януковича. Сторонниками движения являются ультраправые украинские националисты. Также они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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