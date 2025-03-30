Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в развитие общества и сохранение традиций. В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Центрального духовного управления мусульман, он подчеркнул, что этот праздник символизирует стремление людей к милосердию и состраданию.
Глава государства выразил признательность мусульманским организациям за активное участие в общественной, культурной и просветительской жизни страны, а также за реализацию благотворительных и патриотических инициатив. Он отметил, что мусульмане России бережно относятся к духовному наследию предков, передают традиции подрастающему поколению, благодаря чему Ураза-байрам широко отмечается как в религиозных общинах, так и в семейном кругу.
Путин также подчеркнул значимость поддержки, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции и их семьям. В завершение он пожелал верующим здоровья, успехов и благополучия.
Ураза-байрам знаменует окончание священного месяца Рамадан и является одним из главных исламских праздников наряду с Курбан-байрамом.