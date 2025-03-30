Владимир Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом

Глава государства выразил признательность мусульманским организациям за активное участие в общественной, культурной и просветительской жизни страны, а также за реализацию благотворительных и патриотических инициатив. Он отметил, что мусульмане России бережно относятся к духовному наследию предков, передают традиции подрастающему поколению, благодаря чему Ураза-байрам широко отмечается как в религиозных общинах, так и в семейном кругу.