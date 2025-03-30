В Миннесоте самолет упал на жилой дом и загорелся
Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Миннесота, на месте крушения начался пожар, находившиеся на борту люди погибли, передает NBC News.
Авиакатастрофа произошла 29 марта около 12:20 по местному времени (20:20 мск). Самолет рухнул на дом в жилом районе в городе Бруклин-парк. По информации официальных лиц, все находившиеся на борту погибли. Подтверждена по меньшей мере смерть одного человека, сообщает также CNN со ссылкой на городские власти.
Пока неясно, сколько человек находилось на борту самолета, сообщил на пресс-конференции начальник пожарной охраны Бруклин-парка Шон Конвей. Находившиеся в доме люди покинули его, другие здания от пожара не пострадали, пишет NBC News.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт округа Анока-Блейн в Миннеаполисе. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование причин крушения.