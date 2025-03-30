В Миннесоте самолет упал на жилой дом и загорелся

Авиакатастрофа произошла 29 марта около 12:20 по местному времени (20:20 мск). Самолет рухнул на дом в жилом районе в городе Бруклин-парк. По информации официальных лиц, все находившиеся на борту погибли. Подтверждена по меньшей мере смерть одного человека, сообщает также CNN со ссылкой на городские власти.