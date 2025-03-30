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В Миннесоте самолет упал на жилой дом и загорелся

Ведомости

Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Миннесота, на месте крушения начался пожар, находившиеся на борту люди погибли, передает NBC News.

Авиакатастрофа произошла 29 марта около 12:20 по местному времени (20:20 мск). Самолет рухнул на дом в жилом районе в городе Бруклин-парк. По информации официальных лиц, все находившиеся на борту погибли. Подтверждена по меньшей мере смерть одного человека, сообщает также CNN со ссылкой на городские власти.

Пока неясно, сколько человек находилось на борту самолета, сообщил на пресс-конференции начальник пожарной охраны Бруклин-парка Шон Конвей. Находившиеся в доме люди покинули его, другие здания от пожара не пострадали, пишет NBC News.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолет вылетел из международного аэропорта Де-Мойн в Айове и направлялся в аэропорт округа Анока-Блейн в Миннеаполисе. FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование причин крушения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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