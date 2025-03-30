Умер американский актер Ричард Чемберлен
Американский актер театра и кино Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет в результате осложнений после инсульта. Об этом сообщает Variety.
Информацию о смерти актера Variety подтвердил публицист Харлан Болл. Он уточнил, что Чемберлен скончался 29 марта в 23:15 (30 марта в 12:15 мск) по гавайскому времени в Уэйманало от осложнений после перенесенного инсульта.
Чемберлен с 1961 по 1966 гг. играл главную роль в телесериале «Доктор Килдэр», за который получил премию «Золотой глобус». Он также снялся в сериалах «Сёгун», «Поющие в терновнике», фильмах «Казанова» и «Тайна личности Борна», а также в нескольких полнометражных фильмах. В 1968 г. Чемберлен на театральной сцене Великобритании исполнил роль Гамлета. Актер также сыграл композитора Петра Чайковского в биографическом фильме Кена Рассела «Любители музыки». В 2017 г. Чемберлен появился в эпизоде возрожденного режиссером Дэвидом Линчем сериала «Твин Пикс».
В 2003 г. была опубликована автобиография актера «Разбитая любовь: Мемуары», пишет Variety. Чемберлена помимо его творческой деятельности интересовала экология: в том числе он выступал за спасение реки Туолумне, которая берет начало в национальном парке Йосемити в Калифорнии, пишет издание. Подробностей о похоронах актера пока не сообщалось.