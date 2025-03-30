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Умер американский актер Ричард Чемберлен

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Американский актер театра и кино Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет в результате осложнений после инсульта. Об этом сообщает Variety. 

Информацию о смерти актера Variety подтвердил публицист Харлан Болл. Он уточнил, что Чемберлен скончался 29 марта в 23:15 (30 марта в 12:15 мск) по гавайскому времени в Уэйманало от осложнений после перенесенного инсульта.

Чемберлен с 1961 по 1966 гг. играл главную роль в телесериале «Доктор Килдэр», за который получил премию «Золотой глобус». Он также снялся в сериалах «Сёгун», «Поющие в терновнике», фильмах «Казанова» и «Тайна личности Борна», а также в нескольких полнометражных фильмах. В 1968 г. Чемберлен на театральной сцене Великобритании исполнил роль Гамлета. Актер также сыграл композитора Петра Чайковского в биографическом фильме Кена Рассела «Любители музыки». В 2017 г. Чемберлен появился в эпизоде ​​возрожденного режиссером Дэвидом Линчем сериала «Твин Пикс».

В 2003 г. была опубликована автобиография актера «Разбитая любовь: Мемуары», пишет Variety. Чемберлена помимо его творческой деятельности интересовала экология: в том числе он выступал за спасение реки Туолумне, которая берет начало в национальном парке Йосемити в Калифорнии, пишет издание. Подробностей о похоронах актера пока не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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