Умер американский актер Ричард Чемберлен

Чемберлен с 1961 по 1966 гг. играл главную роль в телесериале «Доктор Килдэр», за который получил премию «Золотой глобус». Он также снялся в сериалах «Сёгун», «Поющие в терновнике», фильмах «Казанова» и «Тайна личности Борна», а также в нескольких полнометражных фильмах. В 1968 г. Чемберлен на театральной сцене Великобритании исполнил роль Гамлета. Актер также сыграл композитора Петра Чайковского в биографическом фильме Кена Рассела «Любители музыки». В 2017 г. Чемберлен появился в эпизоде ​​возрожденного режиссером Дэвидом Линчем сериала «Твин Пикс».