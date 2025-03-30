Прокуратура Москвы проводит проверку выбросившего кота из окна блогера
Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку блогера, который выкинул своего кота из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.
По предварительным данным, мужчина снял на видео, как выбросил кота из окна квартиры на Марьиной Роще. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным. Ход доследственной проверки и принятие по ее итогам процессуальных решений находится на контроле в ведомстве.
Речь идет о блогере Иване Namer. Telegram-канал Baza сообщил, что вечером 29 марта он выложил видео, на котором выкидывает своего кота из окна. Позже блогер заявил, что «слишком расстроился» после проигрыша любимой футбольной команды и из-за того, что «кот в очередной раз сломал лоток».
В Telegram-канале Namer больше нет этой видеозаписи. На следующий день блогер опубликовал другое видео, на котором он гладит кота с окровавленной шерстью и говорит, что с ним «все нормально, он мурчит». Позднее мужчина заявил, что отдает кота. Животное передали в стационар с подозрением на внутреннее кровотечение.