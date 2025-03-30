Прокуратура Москвы проводит проверку выбросившего кота из окна блогера

В Telegram-канале Namer больше нет этой видеозаписи. На следующий день блогер опубликовал другое видео, на котором он гладит кота с окровавленной шерстью и говорит, что с ним «все нормально, он мурчит». Позднее мужчина заявил, что отдает кота. Животное передали в стационар с подозрением на внутреннее кровотечение.