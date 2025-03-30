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Прокуратура Москвы проводит проверку выбросившего кота из окна блогера

Ведомости

Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку блогера, который выкинул своего кота из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.

По предварительным данным, мужчина снял на видео, как выбросил кота из окна квартиры на Марьиной Роще. Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным. Ход доследственной проверки и принятие по ее итогам процессуальных решений находится на контроле в ведомстве.

Речь идет о блогере Иване Namer. Telegram-канал Baza сообщил, что вечером 29 марта он выложил видео, на котором выкидывает своего кота из окна. Позже блогер заявил, что «слишком расстроился» после проигрыша любимой футбольной команды и из-за того, что «кот в очередной раз сломал лоток».

В Telegram-канале Namer больше нет этой видеозаписи. На следующий день блогер опубликовал другое видео, на котором он гладит кота с окровавленной шерстью и говорит, что с ним «все нормально, он мурчит». Позднее мужчина заявил, что отдает кота. Животное передали в стационар с подозрением на внутреннее кровотечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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