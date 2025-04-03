Минобороны подало иск к Кизлярскому заводу на 390 млн рублей
Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 390 млн руб. с АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод». Об этом сообщило «РИА Новости».
Иск поступил в суд 28 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в настоящий момент не разглашаются.
АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» основан в 1962 г. Предприятие занимается разработкой и изготовлением комплексов наземного контроля, диагностикой летательных аппаратов, бортового оборудования и др.
12 марта Арбитражный суд удовлетворил иск Минобороны к Конструкторскому бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (КБП), входящему в состав холдинга «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Ведомство взыскало с бюро неустойку в 7,8 млрд руб., оспорив исполнение договора поставки, писали «Ведомости».