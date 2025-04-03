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Минобороны подало иск к Кизлярскому заводу на 390 млн рублей

Ведомости

Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 390 млн руб. с АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод». Об этом сообщило «РИА Новости».

Иск поступил в суд 28 марта и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований в настоящий момент не разглашаются.

АО «Концерн Кизлярский электромеханический завод» основан в 1962 г. Предприятие занимается разработкой и изготовлением комплексов наземного контроля, диагностикой летательных аппаратов, бортового оборудования и др.

31 марта ТАСС писал, что Минобороны подало несколько исков в Арбитражный суд Москвы к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Общая сумма требований составила 90,4 млн руб. В феврале стало известно об иске оборонного ведомства к РЖД на 5,5 млн руб., суд пока не принял ряд исковых заявлений.

12 марта Арбитражный суд удовлетворил иск Минобороны к Конструкторскому бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова (КБП), входящему в состав холдинга «НПО «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Ведомство взыскало с бюро неустойку в 7,8 млрд руб., оспорив исполнение договора поставки, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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