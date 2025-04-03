Минобороны подало иск к Кизлярскому заводу на 390 млн рублей

31 марта ТАСС писал, что Минобороны подало несколько исков в Арбитражный суд Москвы к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Общая сумма требований составила 90,4 млн руб. В феврале стало известно об иске оборонного ведомства к РЖД на 5,5 млн руб., суд пока не принял ряд исковых заявлений.