В прокуратуре раскрыли новую схему мошенничества с кодами номеров телефонов

6 апреля ТАСС со ссылкой на данные МВД писал, что мошенники используют схему обмана россиян с несуществующими долгами за ЖКХ. В полиции рассказали, что аферисты раскладывают в почтовые ящики поддельные квитанции, в которых сообщается о якобы имеющемся долге по оплате услуг ЖКХ. Там же предлагается погасить задолженность по QR-коду, после чего деньги поступят на счет мошенников. Этот QR-код может вести и на фишинговую ссылку, добавили правоохранители, и мошенники смогут получить доступ к персональным данным.