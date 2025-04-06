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В прокуратуре раскрыли новую схему мошенничества с кодами номеров телефонов

Ведомости

Мошенники начали использовать новую схему с якобы заменой кодов номеров домашних телефонов, сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, в ходе телефонного разговора с 82-летним мужчиной мошенники убедили его в том, что в настоящее время происходит замена кода городских телефонов с 499 на 495. Якобы для уточнения возраста они выманили у жертвы паспортные данные под предлогом установки оборудования со скидкой для пенсионеров. Также они уговорили мужчину произнести фразу «Не возражаю против замены номера», после чего разговор прекратился.

На следующий день злоумышленники сообщили мужчине, что он якобы пытался осуществить незаконный перевод, который заблокирован, и попросили пенсионера помочь разоблачить недобросовестных работников кредитно-финансового учреждения. По указанию мошенников мужчина снял со счета более 1 млн руб., упаковал в пакет и, назвав кодовое слово, передал их прибывшему курьеру. Взамен пострадавший получил якобы банковские документы, изготовленные в фоторедакторе.

В прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств данного дела находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

6 апреля ТАСС со ссылкой на данные МВД писал, что мошенники используют схему обмана россиян с несуществующими долгами за ЖКХ. В полиции рассказали, что аферисты раскладывают в почтовые ящики поддельные квитанции, в которых сообщается о якобы имеющемся долге по оплате услуг ЖКХ. Там же предлагается погасить задолженность по QR-коду, после чего деньги поступят на счет мошенников. Этот QR-код может вести и на фишинговую ссылку, добавили правоохранители, и мошенники смогут получить доступ к персональным данным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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