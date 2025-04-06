В прокуратуре раскрыли новую схему мошенничества с кодами номеров телефонов
Мошенники начали использовать новую схему с якобы заменой кодов номеров домашних телефонов, сообщили в прокуратуре Москвы.
По данным ведомства, в ходе телефонного разговора с 82-летним мужчиной мошенники убедили его в том, что в настоящее время происходит замена кода городских телефонов с 499 на 495. Якобы для уточнения возраста они выманили у жертвы паспортные данные под предлогом установки оборудования со скидкой для пенсионеров. Также они уговорили мужчину произнести фразу «Не возражаю против замены номера», после чего разговор прекратился.
На следующий день злоумышленники сообщили мужчине, что он якобы пытался осуществить незаконный перевод, который заблокирован, и попросили пенсионера помочь разоблачить недобросовестных работников кредитно-финансового учреждения. По указанию мошенников мужчина снял со счета более 1 млн руб., упаковал в пакет и, назвав кодовое слово, передал их прибывшему курьеру. Взамен пострадавший получил якобы банковские документы, изготовленные в фоторедакторе.
В прокуратуре сообщили, что установление обстоятельств данного дела находится на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.
6 апреля ТАСС со ссылкой на данные МВД писал, что мошенники используют схему обмана россиян с несуществующими долгами за ЖКХ. В полиции рассказали, что аферисты раскладывают в почтовые ящики поддельные квитанции, в которых сообщается о якобы имеющемся долге по оплате услуг ЖКХ. Там же предлагается погасить задолженность по QR-коду, после чего деньги поступят на счет мошенников. Этот QR-код может вести и на фишинговую ссылку, добавили правоохранители, и мошенники смогут получить доступ к персональным данным.