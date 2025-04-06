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В МВД предупредили о схеме обмана с несуществующими долгами по ЖКХ

Ведомости

Мошенники используют схему обмана россиян с несуществующими долгами за ЖКХ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД.

В полиции рассказали, что аферисты раскладывают в почтовые ящики поддельные квитанции, в которых сообщается о якобы имеющемся долге по оплате услуг ЖКХ. Там же предлагается погасить задолженность по QR-коду, после чего деньги поступят на счет мошенников. Этот QR-код может вести и на фишинговую ссылку, добавили правоохранители, и мошенники смогут получить доступ к персональным данным.

В полиции посоветовали убедиться в подлинности квитанций, прежде чем производить какие-либо денежные переводы. В МВД предложили сравнить данные в ней с ранее поступавшими квитанциями, обратиться в домовой чат или в управляющую компанию. 

На этой неделе в Федеральной налоговой службе (ФНС) предупредили о звонках мошенников якобы от лица ее работников. Неизвестные рассказывают о неуплаченных налогах, задолженности, необходимости подать декларацию или другие документы. Таким образом они стремятся получить доступ к личным данным граждан. В ФНС уточнили, что злоумышленники могут потребовать назвать код от портала «Госуслуги» или перейти по ссылке для оплаты платежей «со скидкой». Эти приложения или ссылки содержат вирусы, которые устанавливаются для кражи персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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