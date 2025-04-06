В МВД предупредили о схеме обмана с несуществующими долгами по ЖКХ

На этой неделе в Федеральной налоговой службе (ФНС) предупредили о звонках мошенников якобы от лица ее работников. Неизвестные рассказывают о неуплаченных налогах, задолженности, необходимости подать декларацию или другие документы. Таким образом они стремятся получить доступ к личным данным граждан. В ФНС уточнили, что злоумышленники могут потребовать назвать код от портала «Госуслуги» или перейти по ссылке для оплаты платежей «со скидкой». Эти приложения или ссылки содержат вирусы, которые устанавливаются для кражи персональных данных.