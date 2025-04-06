В МВД предупредили о схеме обмана с несуществующими долгами по ЖКХ
Мошенники используют схему обмана россиян с несуществующими долгами за ЖКХ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД.
В полиции рассказали, что аферисты раскладывают в почтовые ящики поддельные квитанции, в которых сообщается о якобы имеющемся долге по оплате услуг ЖКХ. Там же предлагается погасить задолженность по QR-коду, после чего деньги поступят на счет мошенников. Этот QR-код может вести и на фишинговую ссылку, добавили правоохранители, и мошенники смогут получить доступ к персональным данным.
В полиции посоветовали убедиться в подлинности квитанций, прежде чем производить какие-либо денежные переводы. В МВД предложили сравнить данные в ней с ранее поступавшими квитанциями, обратиться в домовой чат или в управляющую компанию.
На этой неделе в Федеральной налоговой службе (ФНС) предупредили о звонках мошенников якобы от лица ее работников. Неизвестные рассказывают о неуплаченных налогах, задолженности, необходимости подать декларацию или другие документы. Таким образом они стремятся получить доступ к личным данным граждан. В ФНС уточнили, что злоумышленники могут потребовать назвать код от портала «Госуслуги» или перейти по ссылке для оплаты платежей «со скидкой». Эти приложения или ссылки содержат вирусы, которые устанавливаются для кражи персональных данных.