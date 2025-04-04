ФНС предупредила о звонках мошенников якобы от лица работников налоговых органов
Злоумышленники совершают звонки и отправляют сообщения по электронной почте и в мессенджерах якобы от лица сотрудников налоговых органов. Об этом сообщили «Ведомостям» в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
Неизвестные от имени службы рассказывают о неуплаченных налогах, задолженности, непредставленных документах, необходимости подать декларацию или другие документы. Кроме того, они могут направить якобы официальный документ либо подтверждение онлайн-записи на прием в инспекцию или предлагают лично прийти к инспектору для уточнения или задекларирования доходов. Таким образом мошенники стремятся получить доступ к личным данным граждан.
В ФНС уточнили, что злоумышленники могут потребовать назвать код от портала «Госуслуги» или код подтверждения для авторизации на другие сайты для взлома и доступа к личному кабинету. Они также могут попросить установить приложение или перейти по ссылке для оплаты платежей «со скидкой». Эти приложения или ссылки могут содержать вирусы, которые устанавливаются для кражи персональных данных.
К примеру, распространены случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах сотрудников и не представил справку о доходах, после чего угрожают штрафами и предлагают «помощь» с электронным запросом работодателю. Для этого они просят назвать код из смс, который фактически подтверждает изменение пароля на «Госуслугах». Мошенники также могут прислать напоминание о необходимости подать налоговую декларацию и ссылку, по которой можно заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там личные данные или банковские реквизиты, они попадут к аферистам.
В ФНС подчеркнули, что сотрудники службы не запрашивают персональные данные, не ведут запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды и данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты, и не переключают на «специалистов из других ведомств». Там призвали проверять информацию самостоятельно в личных кабинетах на официальном сайте налоговой службы.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. 25 марта документ приняли депутаты Госдумы. Согласно закону, россияне смогут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки, а государственным органам, банкам, операторам связи и цифровым платформам запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.