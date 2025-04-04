ФНС предупредила о звонках мошенников якобы от лица работников налоговых органов

К примеру, распространены случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят от имени службы и утверждают, что работодатель не отчитался о доходах сотрудников и не представил справку о доходах, после чего угрожают штрафами и предлагают «помощь» с электронным запросом работодателю. Для этого они просят назвать код из смс, который фактически подтверждает изменение пароля на «Госуслугах». Мошенники также могут прислать напоминание о необходимости подать налоговую декларацию и ссылку, по которой можно заполнить документ. По ссылке открывается форма для идентификации налогоплательщика. Если человек введет там личные данные или банковские реквизиты, они попадут к аферистам.