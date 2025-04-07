В Париже произошло возгорание на заводе по сбору и переработке отходов Syctom

Syctom уточнил, что объект принимает отходы из так называемых «желтых баков» – преимущественно бумагу, пластик и картон, – что и стало причиной быстрого распространения огня. В компании добавили, что ежегодно в подобных центрах происходит до сотни пожаров, зачастую вызванных неправильной утилизацией литиевых батарей и аккумуляторов.