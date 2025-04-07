В Париже произошло возгорание на заводе по сбору и переработке отходов Syctom
На северо-западе Парижа вспыхнул масштабный пожар на территории завода по сортировке и переработке отходов Syctom. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на экстренные службы.
Syctom уточнил, что объект принимает отходы из так называемых «желтых баков» – преимущественно бумагу, пластик и картон, – что и стало причиной быстрого распространения огня. В компании добавили, что ежегодно в подобных центрах происходит до сотни пожаров, зачастую вызванных неправильной утилизацией литиевых батарей и аккумуляторов.
Мэр 17-го округа, где произошел пожар, Жоффруа Булар подтвердил, что огонь все еще не потушен, он призвал горожан воздержаться от нахождения вблизи зоны происшествия.
Сортировочный центр площадью 11 000 м был открыт в 2019 г. и обеспечивает рабочими местами 80 сотрудников.
Утром 3 апреля на судостроительном заводе в российском Петрозаводске начался пожар. Возгорание произошло в одном из цехов. Предварительно, причиной мог стать взрыв баллона с бытовым газом. Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 1700 кв. м в 11:59 мск.