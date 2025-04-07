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В Париже произошло возгорание на заводе по сбору и переработке отходов Syctom

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На северо-западе Парижа вспыхнул масштабный пожар на территории завода по сортировке и переработке отходов Syctom. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на экстренные службы.

Syctom уточнил, что объект принимает отходы из так называемых «желтых баков» – преимущественно бумагу, пластик и картон, – что и стало причиной быстрого распространения огня. В компании добавили, что ежегодно в подобных центрах происходит до сотни пожаров, зачастую вызванных неправильной утилизацией литиевых батарей и аккумуляторов.

Мэр 17-го округа, где произошел пожар, Жоффруа Булар подтвердил, что огонь все еще не потушен, он призвал горожан воздержаться от нахождения вблизи зоны происшествия.

Сортировочный центр площадью 11 000 м был открыт в 2019 г. и обеспечивает рабочими местами 80 сотрудников.

Утром 3 апреля на судостроительном заводе в российском Петрозаводске начался пожар. Возгорание произошло в одном из цехов. Предварительно, причиной мог стать взрыв баллона с бытовым газом. Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 1700 кв. м в 11:59 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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