Минцифры хочет упростить получение сим-карт иностранными гражданами

7 марта ТАСС писал, что Минцифры предложило оптимизировать процесс получения СНИЛС иностранными гражданами. Получить документ, создать учетную запись на портале «Госуслуги», зарегистрировать биометрию и оформить сим-карту можно будет за один визит в центр обслуживания, уточняли в министерстве. Сейчас эта процедура делается в разных местах.