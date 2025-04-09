Минцифры хочет упростить получение сим-карт иностранными гражданами
Минцифры России прорабатывает упрощение регистрации сим-карт иностранными гражданами. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на конференции «Телеком и технологии 2025», организованной «Ведомостями».
По его словам, все необходимые действия, включая получение СНИЛС и регистрацию учетной записи, можно будет совершить «в одном окне». Ведомство уже начало тестирование такой схемы регистрации иностранцев «в одно касание», уточнил министр.
7 марта ТАСС писал, что Минцифры предложило оптимизировать процесс получения СНИЛС иностранными гражданами. Получить документ, создать учетную запись на портале «Госуслуги», зарегистрировать биометрию и оформить сим-карту можно будет за один визит в центр обслуживания, уточняли в министерстве. Сейчас эта процедура делается в разных местах.