Голливуд возвращается к традиционным ценностям из-за политики Трампа

20 января Трамп анонсировал подписание указа, направленного на «отмену всей правительственной цензуры и возвращение свободы слова в Америке». Он заявил, что США официально будут признавать только два гендера – мужской и женский. Это был ответ именно сторонникам воук-повестки (woke culture -термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой и социальной справедливости, а также полового равенства), которые активно реализовывали свою социально-политическую программу в годы правления бывшего президента США Джо Байдена.