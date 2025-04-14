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Голливуд возвращается к традиционным ценностям из-за политики Трампа

Ведомости

Голливудские кинокомпании сократили инициативы, направленные на продвижение инклюзий и разнообразия, после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Издание пишет, что Голливуд выпускает все больше сериалов и фильмов, основанных на семейных и традиционных ценностях. Чтобы приспособиться к электорату Трампа, американские кинокомпании начинают обращаться к религиозной теме и к классическому вестерну.

Изменение политики американских студий, пишет Le Figaro, идет, в том числе, по причине провалов многих инклюзивных фильмов в прокате, в качестве примера приводится последний ремейк «Белоснежки». Успехом на стриминговом сервисе Netflix неожиданно пользовался фильм с библейским сюжетом «Мария». Netflix собирается продолжить производство фильмов на религиозную тематику. Со своей стороны Amazon решил полностью ретранслировать реалити-шоу The Apprentice, популяризировавшее Дональда Трампа.

20 января Трамп анонсировал подписание указа, направленного на «отмену всей правительственной цензуры и возвращение свободы слова в Америке». Он заявил, что США официально будут признавать только два гендера – мужской и женский. Это был ответ именно сторонникам воук-повестки (woke culture -термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой и социальной справедливости, а также полового равенства), которые активно реализовывали свою социально-политическую программу в годы правления бывшего президента США Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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