Голливуд возвращается к традиционным ценностям из-за политики Трампа
Голливудские кинокомпании сократили инициативы, направленные на продвижение инклюзий и разнообразия, после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет французское издание Le Figaro.
Издание пишет, что Голливуд выпускает все больше сериалов и фильмов, основанных на семейных и традиционных ценностях. Чтобы приспособиться к электорату Трампа, американские кинокомпании начинают обращаться к религиозной теме и к классическому вестерну.
Изменение политики американских студий, пишет Le Figaro, идет, в том числе, по причине провалов многих инклюзивных фильмов в прокате, в качестве примера приводится последний ремейк «Белоснежки». Успехом на стриминговом сервисе Netflix неожиданно пользовался фильм с библейским сюжетом «Мария». Netflix собирается продолжить производство фильмов на религиозную тематику. Со своей стороны Amazon решил полностью ретранслировать реалити-шоу The Apprentice, популяризировавшее Дональда Трампа.
20 января Трамп анонсировал подписание указа, направленного на «отмену всей правительственной цензуры и возвращение свободы слова в Америке». Он заявил, что США официально будут признавать только два гендера – мужской и женский. Это был ответ именно сторонникам воук-повестки (woke culture -термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой и социальной справедливости, а также полового равенства), которые активно реализовывали свою социально-политическую программу в годы правления бывшего президента США Джо Байдена.