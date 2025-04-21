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Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке

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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Свечение в вершинном кратере вулкана Ключевской, начало нового извержения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность свечения составила несколько минут. По данным группы реагирования на извержения вулканов на Камчатке (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии РАН, свечение над кратером было впервые отмечено в 10:04 UTC (22:04 по камчатскому времени) 20 апреля 2025 г.

«Температура тепловой аномалии над вулканом повысилась. <...> Активность вулкана продолжается», – говорится в сообщении.

Ключевской вулкан расположен в 30 км от Ключей и в 360 км от Петропавловска-Камчатского, его высота – 4750 м. Этой самый высокий действующий вулкан в Евразии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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