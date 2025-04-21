Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке

Отмечается, что продолжительность свечения составила несколько минут. По данным группы реагирования на извержения вулканов на Камчатке (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии РАН, свечение над кратером было впервые отмечено в 10:04 UTC (22:04 по камчатскому времени) 20 апреля 2025 г.