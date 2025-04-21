Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).
«Свечение в вершинном кратере вулкана Ключевской, начало нового извержения», – говорится в сообщении.
Отмечается, что продолжительность свечения составила несколько минут. По данным группы реагирования на извержения вулканов на Камчатке (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии РАН, свечение над кратером было впервые отмечено в 10:04 UTC (22:04 по камчатскому времени) 20 апреля 2025 г.
«Температура тепловой аномалии над вулканом повысилась. <...> Активность вулкана продолжается», – говорится в сообщении.
Ключевской вулкан расположен в 30 км от Ключей и в 360 км от Петропавловска-Камчатского, его высота – 4750 м. Этой самый высокий действующий вулкан в Евразии.