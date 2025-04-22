Министра внутренней безопасности США Ноэм обокрали в ресторане
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой кражи в ресторане Capital Burger в Вашингтоне. Неизвестный мужчина в маске похитил ее сумочку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление самой Ноэм.
Согласно данным телеканала, в украденной сумочке находились $3000 наличными, водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в МВБ, чековая книжка и косметичка.
Как сообщается, министр не сразу заметила пропажу. Сотрудники Секретной службы США, которые сопровождали Ноэм, обнаружили кражу при просмотре записей с камер видеонаблюдения ресторана. На записи видно, как злоумышленник подошел к столику и забрал сумку. В настоящее время Секретная служба проводит расследование для установления личности преступника и возврата украденного имущества.