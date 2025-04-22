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Министра внутренней безопасности США Ноэм обокрали в ресторане

Ведомости

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм стала жертвой кражи в ресторане Capital Burger в Вашингтоне. Неизвестный мужчина в маске похитил ее сумочку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление самой Ноэм.

Согласно данным телеканала, в украденной сумочке находились $3000 наличными, водительские права, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в МВБ, чековая книжка и косметичка.

Как сообщается, министр не сразу заметила пропажу. Сотрудники Секретной службы США, которые сопровождали Ноэм, обнаружили кражу при просмотре записей с камер видеонаблюдения ресторана. На записи видно, как злоумышленник подошел к столику и забрал сумку. В настоящее время Секретная служба проводит расследование для установления личности преступника и возврата украденного имущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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