Министра внутренней безопасности США Ноэм обокрали в ресторане

Как сообщается, министр не сразу заметила пропажу. Сотрудники Секретной службы США, которые сопровождали Ноэм, обнаружили кражу при просмотре записей с камер видеонаблюдения ресторана. На записи видно, как злоумышленник подошел к столику и забрал сумку. В настоящее время Секретная служба проводит расследование для установления личности преступника и возврата украденного имущества.