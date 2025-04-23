Спасатели потушили пожар на парковке «Афимолл сити»

12 апреля Росгвардия сообщила о задержании в подмосковном Нахабине подозреваемого в поджоге торгового центра «Элизиум». По сведениям ведомства, возгорание устроил житель Истринского района, который зашел в магазин с канистрой бензина и поджег горючую жидкость. Ему пообещали вознаграждение в 250 000 руб.