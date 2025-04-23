Спасатели потушили пожар на парковке «Афимолл сити»
Сотрудники МЧС России потушили пожар на подземной парковке административного здания ТРЦ «Афимолл сити» на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Возгорание было ликвидировано на 30 кв. м. По уточненной информации МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль здания ТРЦ. Информации о пострадавших не поступало.
12 апреля Росгвардия сообщила о задержании в подмосковном Нахабине подозреваемого в поджоге торгового центра «Элизиум». По сведениям ведомства, возгорание устроил житель Истринского района, который зашел в магазин с канистрой бензина и поджег горючую жидкость. Ему пообещали вознаграждение в 250 000 руб.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей, поджог совершил 13-летний подросток. Он действовал по указанию мошенников с Украины.