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Спасатели потушили пожар на парковке «Афимолл сити»

Ведомости

Сотрудники МЧС России потушили пожар на подземной парковке административного здания ТРЦ «Афимолл сити» на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Возгорание было ликвидировано на 30 кв. м. По уточненной информации МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль здания ТРЦ. Информации о пострадавших не поступало.

12 апреля Росгвардия сообщила о задержании в подмосковном Нахабине подозреваемого в поджоге торгового центра «Элизиум». По сведениям ведомства, возгорание устроил житель Истринского района, который зашел в магазин с канистрой бензина и поджег горючую жидкость. Ему пообещали вознаграждение в 250 000 руб.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранителей, поджог совершил 13-летний подросток. Он действовал по указанию мошенников с Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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