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В Турции доставили в госпиталь 25 попавших в ДТП россиян

Ведомости

25 российских туристов, которые находились в туристическом автобусе, вылетевшем с трассы в турецкой провинции Анталья, были доставлены в госпитали для осмотра и проверки состояния. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

По его данным, всего в автобусе были 22 взрослых человека и три ребенка. Сотрудники принимающей компании оказывают им необходимую помощь и работают со страховой компанией. Медицинская помощь предоставляется по показаниям. Часть туристов после осмотра направили в отель.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили «Ведомостям», что пострадавшим туристам оказывают медицинскую помощь, некоторых пассажиров уже доставили в отель. Сотрудники принимающей компании и гиды сопровождают россиян и помогают им.

28 апреля туристический автобус вылетел с трассы в городе Манавгат в Анталье и перевернулся на бок, после того как водитель не справился с управлением. Информагентство İhlas Haber Ajansı писало, что в результате аварии пострадали 18 российских туристов и водитель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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