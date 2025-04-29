В Турции доставили в госпиталь 25 попавших в ДТП россиян

По его данным, всего в автобусе были 22 взрослых человека и три ребенка. Сотрудники принимающей компании оказывают им необходимую помощь и работают со страховой компанией. Медицинская помощь предоставляется по показаниям. Часть туристов после осмотра направили в отель.