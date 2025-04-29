В Турции доставили в госпиталь 25 попавших в ДТП россиян
25 российских туристов, которые находились в туристическом автобусе, вылетевшем с трассы в турецкой провинции Анталья, были доставлены в госпитали для осмотра и проверки состояния. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
По его данным, всего в автобусе были 22 взрослых человека и три ребенка. Сотрудники принимающей компании оказывают им необходимую помощь и работают со страховой компанией. Медицинская помощь предоставляется по показаниям. Часть туристов после осмотра направили в отель.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили «Ведомостям», что пострадавшим туристам оказывают медицинскую помощь, некоторых пассажиров уже доставили в отель. Сотрудники принимающей компании и гиды сопровождают россиян и помогают им.
28 апреля туристический автобус вылетел с трассы в городе Манавгат в Анталье и перевернулся на бок, после того как водитель не справился с управлением. Информагентство İhlas Haber Ajansı писало, что в результате аварии пострадали 18 российских туристов и водитель.