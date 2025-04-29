Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

28 апреля возле варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена перевернулся пассажирский автобус с гражданами России, Белоруссии и Украины. Автобус врезался в ограждение при выезде со скоростной автомагистрали, после чего перевернулся на бок и врезался в опору освещения. Внутри были 26 человек. В результате аварии 13 пострадавших доставлены в больницу, еще несколько человек находятся под наблюдением врачей.