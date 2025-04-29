Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Туристический автобус вылетел с трассы в городе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате пострадали 18 российских туристов и водитель, сообщило информагентство İhlas Haber Ajansı.
По данным агентства, автобус вылетел с трассы и перевернулся на бок, после того как водитель не справился с управлением. На место происшествия направились машины скорой помощи, полицейские и пожарные бригады. Всего в автобусе находились 25 туристов из России.
28 апреля возле варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена перевернулся пассажирский автобус с гражданами России, Белоруссии и Украины. Автобус врезался в ограждение при выезде со скоростной автомагистрали, после чего перевернулся на бок и врезался в опору освещения. Внутри были 26 человек. В результате аварии 13 пострадавших доставлены в больницу, еще несколько человек находятся под наблюдением врачей.