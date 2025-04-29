В Польше перевернулся автобус с гражданами России, Белоруссии и Украины

В 3:00 (4:00 мск) пассажирский автобус врезался в ограждение при выезде со скоростной автомагистрали, затем перевернулся на бок и врезался в опору освещения. Внутри находились 26 человек. 13 пострадавших доставлены в больницу, еще несколько человек находятся под наблюдением врачей.