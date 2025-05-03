В Ростовской области после падения обломков БПЛА ввели режим ЧС

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь ночью 3 мая сообщил, что в поселке Целина в результате атаки беспилотников загорелись крыши двух домов, из одного дома была эвакуирована семья из пяти человек. Косенко утром уточнила, что место падения обломков БПЛА по улице Заводская оцепили, а власти провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Режим ЧС введен в границах улиц Советская и Калинина, а также улиц 3-я линия и 7-я линия.