В Ростовской области после падения обломков БПЛА ввели режим ЧС
В поселке Целина Ростовской области в границах нескольких улиц введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после падения обломков украинских беспилотников, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Целинского района области Оксана Косенко.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь ночью 3 мая сообщил, что в поселке Целина в результате атаки беспилотников загорелись крыши двух домов, из одного дома была эвакуирована семья из пяти человек. Косенко утром уточнила, что место падения обломков БПЛА по улице Заводская оцепили, а власти провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Режим ЧС введен в границах улиц Советская и Калинина, а также улиц 3-я линия и 7-я линия.
«Создана комиссия с целью проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба. Все службы находятся в режиме ЧС», – написала она.
Глава района напомнила жителям о запрете поднимать осколки БПЛА, а также делать фото и видео дронов и размещать их в сети.