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В Ростовской области после падения обломков БПЛА ввели режим ЧС

Ведомости

В поселке Целина Ростовской области в границах нескольких улиц введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после падения обломков украинских беспилотников, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Целинского района области Оксана Косенко.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь ночью 3 мая сообщил, что в поселке Целина в результате атаки беспилотников загорелись крыши двух домов, из одного дома была эвакуирована семья из пяти человек. Косенко утром уточнила, что место падения обломков БПЛА по улице Заводская оцепили, а власти провели экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Режим ЧС введен в границах улиц Советская и Калинина, а также улиц 3-я линия и 7-я линия.

«Создана комиссия с целью проведения подворовых обходов в пострадавших домах для определения размера ущерба. Все службы находятся в режиме ЧС», – написала она.

Глава района напомнила жителям о запрете поднимать осколки БПЛА, а также делать фото и видео дронов и размещать их в сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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