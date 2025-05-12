В июне россиян ждет трехдневная рабочая неделя
Согласно документу, рабочая неделя продлится с 9 по 11 июня, при этом последний день будет укороченным. 12 июня отмечается День России, а 13 июня будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта, который выпал на субботу.
День защитника Отечества в этом году пришелся на воскресенье. Но баланс рабочих и нерабочих дней сохранился: «пропавший» выходной был компенсирован за счет переноса. 8 мая стал дополнительным днем отдыха вместо 23 февраля, образуя четырехдневный майский перерыв – 8–11 мая.