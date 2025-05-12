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В июне россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Ведомости

С 12 по 15 июня россиян ждут четырехдневные выходные. Это следует из производственного календаря.

Согласно документу, рабочая неделя продлится с 9 по 11 июня, при этом последний день будет укороченным. 12 июня отмечается День России, а 13 июня будет нерабочим днем из-за переноса выходного с 8 марта, который выпал на субботу.

День защитника Отечества в этом году пришелся на воскресенье. Но баланс рабочих и нерабочих дней сохранился: «пропавший» выходной был компенсирован за счет переноса. 8 мая стал дополнительным днем отдыха вместо 23 февраля, образуя четырехдневный майский перерыв – 8–11 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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