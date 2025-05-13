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В Амурской области фиксировали пожары вблизи космодрома Восточный

Ведомости

В Свободненском районе Амурской области фиксировали лесные пожары вблизи космодрома Восточный. Об этом сообщили «Ведомостям» в Роскосмосе.

По данным администрации ЗАТО «Циолковский», сейчас огонь локализован. В госкорпорации заявили об отсутствии угрозы жителям города Циолковский из-за возгораний. Подразделения космодрома работают штатно, проводятся плановые мероприятия в соответствии с графиками работ. В тушении пожаров задействовавались специализированные службы. Для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта принимались необходимые меры.

Космический центр «Восточный» активно участвует в локализации лесных пожаров. В частности, выделена специальная тяжелая техника, пожарные автомобили и персонал космодрома. Совместными усилиями руководство региона и космодрома продолжается мониторинг обстановки.

13 мая губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о непростой ситуации с природными пожарами в регионе. В 16 муниципалитетах установлен четвертый класс пожарной опасности, в Шимановском округе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. За прошедшие сутки ликвидировано два пожара, еще три – локализовано. На настоящий момент действует 12 возгораний в семи округах. На их тушении работают более 300 человек и 89 единиц техники, включая авиацию. Власти держат ситуацию на контроле, угрозы населенным пунктам нет.

По словам Орлова, большая часть возгораний происходит из-за человеческой беспечности. С начала пожароопасного периода составлены десятки протоколов за нарушения правил безопасности. Губернатор призвал местных жителей соблюдать правила особого противопожарного режима и быть предельно осторожными с огнем.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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