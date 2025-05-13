В Амурской области фиксировали пожары вблизи космодрома Восточный

13 мая губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал о непростой ситуации с природными пожарами в регионе. В 16 муниципалитетах установлен четвертый класс пожарной опасности, в Шимановском округе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. За прошедшие сутки ликвидировано два пожара, еще три – локализовано. На настоящий момент действует 12 возгораний в семи округах. На их тушении работают более 300 человек и 89 единиц техники, включая авиацию. Власти держат ситуацию на контроле, угрозы населенным пунктам нет.