В российских домах могут заменить около 11% лифтов
Россия наращивает производственные мощности, чтобы осуществить необходимую замену около 11% лифтов за два-три ближайших года, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ТАСС.
Из общего количества лифтов (почти 600 000) 64 000 нуждаются в замене, по словам депутата.
«Производство есть, оно достаточно хорошо представлено, но требуется увеличение мощностей и выпуска продукции. Как раз на это правительство направляет субсидии», - добавил Кошелев, подчеркивая, что правительство поддерживает российское производство лифтового оборудования.
В 2024 г. машиностроение в России продемонстрировало темпы роста 15-20%, и это был рекорд за последние 13 лет. Объем выпущенной техники, в том числе лифтов, холодильников, подшипников, за год составил 17 трлн руб.