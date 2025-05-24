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В российских домах могут заменить около 11% лифтов

Ведомости

Россия наращивает производственные мощности, чтобы осуществить необходимую замену около 11% лифтов за два-три ближайших года, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, передает ТАСС.

Из общего количества лифтов (почти 600 000) 64 000 нуждаются в замене, по словам депутата.

«Производство есть, оно достаточно хорошо представлено, но требуется увеличение мощностей и выпуска продукции. Как раз на это правительство направляет субсидии», - добавил Кошелев, подчеркивая, что правительство поддерживает российское производство лифтового оборудования.

В 2024 г. машиностроение в России продемонстрировало темпы роста 15-20%, и это был рекорд за последние 13 лет. Объем выпущенной техники, в том числе лифтов, холодильников, подшипников, за год составил 17 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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