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Машиностроение России прибавило 15% в 2024 году

Оно достигло максимума за 35 лет. К 2027 году ожидается рост еще на 27%
Александр Соколов
Роман Наумов / URA.RU / ТАСС
Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Производство техники в России второй год подряд демонстрирует рекордные за 13 лет темпы роста в 15–20%, следует из данных Росстата, которые изучили «Ведомости». Объем выпущенной техники в 2024 г. составил 17 трлн руб. Это 14% всего промышленного выпуска страны, который достиг 124 трлн руб. В 2022 г. доля была 11%.

После спада на 13% в 2022 г. рост отчасти был восстановительный. Тем не менее в итоге в минувшем году машиностроение впервые достигло исторического максимума и на 9% превысило уровень 1990 г. Машиностроение останется драйвером экономического роста и в будущей трехлетке. В 2025–2027 гг. Минэк в базовом прогнозе ожидает прирост производства техники еще на 27% по сравнению с 2024 г., что будет в разы быстрее роста остального производства и экономики в целом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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