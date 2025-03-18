Машиностроение России прибавило 15% в 2024 году

Машиностроение России прибавило 15% в 2024 годуОно достигло максимума за 35 лет. К 2027 году ожидается рост еще на 27%
Производство техники в России второй год подряд демонстрирует рекордные за 13 лет темпы роста в 15–20%, следует из данных Росстата, которые изучили «Ведомости». Объем выпущенной техники в 2024 г. составил 17 трлн руб. Это 14% всего промышленного выпуска страны, который достиг 124 трлн руб. В 2022 г. доля была 11%.
После спада на 13% в 2022 г. рост отчасти был восстановительный. Тем не менее в итоге в минувшем году машиностроение впервые достигло исторического максимума и на 9% превысило уровень 1990 г. Машиностроение останется драйвером экономического роста и в будущей трехлетке. В 2025–2027 гг. Минэк в базовом прогнозе ожидает прирост производства техники еще на 27% по сравнению с 2024 г., что будет в разы быстрее роста остального производства и экономики в целом.