МВД: окончивших учебу в РФ иностранцев включают в реестр контролируемых лиц
У иностранных студентов, которые завершили обучение в России или были отчислены, уже нет законных оснований для нахождения в стране, поэтому их включают в реестр контролируемых лиц, сообщила в эфире радио «Милицейская волна» замначальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД России полковник полиции Елена Климова.
При этом студент «становится нарушителем» при отсутствии у него других законных оснований находиться в России. Как отметила Климова, в этом случае к нему уже можно применять меры государственного реагирования, установленные законом. Она добавила, что учебные заведения обязаны предоставлять сведения об академических отпусках, отчислениях (по собственному желанию или по причине неуспеваемости – не имеет значения), выпусках студентов-иностранцев в территориальные органы МВД.
21 марта стало известно, что Минобрнауки хочет готовить квалифицированные иностранные кадры для работы в РФ. Согласно позиции министерства, в Россию должны приезжать те иностранцы, которые действительно хотят учиться, а не решать иные вопросы, получив студенческую визу.