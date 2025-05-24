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МВД: окончивших учебу в РФ иностранцев включают в реестр контролируемых лиц

Ведомости

У иностранных студентов, которые завершили обучение в России или были отчислены, уже нет законных оснований для нахождения в стране, поэтому их включают в реестр контролируемых лиц, сообщила в эфире радио «Милицейская волна» замначальника отдела виз и приглашений управления разрешительно-визовой работы и внешней трудовой миграции ГУВМ МВД России полковник полиции Елена Климова.

При этом студент «становится нарушителем» при отсутствии у него других законных оснований находиться в России. Как отметила Климова, в этом случае к нему уже можно применять меры государственного реагирования, установленные законом. Она добавила, что учебные заведения обязаны предоставлять сведения об академических отпусках, отчислениях (по собственному желанию или по причине неуспеваемости – не имеет значения), выпусках студентов-иностранцев в территориальные органы МВД.

21 марта стало известно, что Минобрнауки хочет готовить квалифицированные иностранные кадры для работы в РФ. Согласно позиции министерства, в Россию должны приезжать те иностранцы, которые действительно хотят учиться, а не решать иные вопросы, получив студенческую визу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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