МВД: окончивших учебу в РФ иностранцев включают в реестр контролируемых лиц

При этом студент «становится нарушителем» при отсутствии у него других законных оснований находиться в России. Как отметила Климова, в этом случае к нему уже можно применять меры государственного реагирования, установленные законом. Она добавила, что учебные заведения обязаны предоставлять сведения об академических отпусках, отчислениях (по собственному желанию или по причине неуспеваемости – не имеет значения), выпусках студентов-иностранцев в территориальные органы МВД.