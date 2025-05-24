В МВД опровергли сведения о разработке тотального запрета на кредитование

Она уточнила, что ведомство занимается разработкой новых методов защиты населения от мошеннических схем, в том числе дистанционных. По словам Волк, в медиапространстве появились материалы о якобы выдвинутой МВД Россией инициативе о «тотальном запрете» кредитования граждан. Их причиной представитель ведомства видит неверную интерпретацию слов замначальника Следственного департамента министерства Данила Филиппова на форуме Positive Hack Days 2025. По ее данным, он говорил о реализации уже существующей инициативы по самозапрету на оформление кредита и о возможной эффективности «автоматического включения данной функции всем гражданам».