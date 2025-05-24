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В МВД опровергли сведения о разработке тотального запрета на кредитование

Ведомости

Изменения по поводу ограничений на выдачу гражданам кредитов не разрабатываются подразделениями министерства внутренних дел, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что ведомство занимается разработкой новых методов защиты населения от мошеннических схем, в том числе дистанционных. По словам Волк, в медиапространстве появились материалы о якобы выдвинутой МВД Россией инициативе о «тотальном запрете» кредитования граждан. Их причиной представитель ведомства видит неверную интерпретацию слов замначальника Следственного департамента министерства Данила Филиппова на форуме Positive Hack Days 2025. По ее данным, он говорил о реализации уже существующей инициативы по самозапрету на оформление кредита и о возможной эффективности «автоматического включения данной функции всем гражданам».

23 мая Филиппов подчеркнул: «Мы предлагаем ввести не самозапрет, а тотальный запрет и индивидуальную разблокировку. Я думаю, граждане у нас не будут против, если мы, имея возможность, защитим всех». Он добавил, что при необходимости нужно будет «нажать кнопку в интернете» и получить кредит. При этом для отмены запрета придется пройти определенную процедуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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