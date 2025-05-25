В Госдуме анонсировали появление деревянных многоквартирных домов через два года

В Госдуме анонсировали появление деревянных многоквартирных домов через два годаВ настоящее время технология все еще проходит испытания
Деревянные многоквартиные дома из пяти этажей могут начать строить в России в течение двух лет или быстрее. Об этом заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).
По его словам, Минстрой совместно с МЧС России поводит испытания и готовит внесение изменений в нормативную базу. Дорожная карта предусматривает проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые направлены на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций.
Депутат заметил, что на настоящий момент опыт строительства деревянных многоквартирных домов небольшой. По два таких дома высотой в четыре этажа строились в тверском Торжке и вологодском Соколе. В Новосибирской области в поселке Ложок также введено в эксплуатацию первое деревянное здание на 16 квартир. Кроме того, подобный проект реализовали в Архангельске, где дом возводили в рамках пилотной программы развития деревянного домостроения и сдали в эксплуатацию в 2022 г.
Кошелев добавил, что глобальный выход деревянных квартирных домов на рынок будет проходить в рамках строительства экологичных кластеров, курортных зон и там, где актуален спрос на нетоксичность. Россия обладает огромными лесными ресурсами, которые могут использоваться в строительстве. Это улучшит экономику лесных регионов. К тому же, на изготовление деревянных панелей требуется в пять раз меньше энергии, чем на бетонные.
В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил расселять российских граждан из аварийного жилья в деревянные дома и более широко применять технологии деревянного домостроения в целом.
В марте 2024 г. заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко говорил, что испытания прототипов деревянных многоэтажных домов завершатся в течение одного-двух лет, после чего можно будет запустить их массовое строительство, писал ТАСС. По его мнению, на этот рынок придет много застройщиков и желающих инвестировать в строительство деревянных объектов.