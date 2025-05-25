В Госдуме анонсировали появление деревянных многоквартирных домов через два года

Депутат заметил, что на настоящий момент опыт строительства деревянных многоквартирных домов небольшой. По два таких дома высотой в четыре этажа строились в тверском Торжке и вологодском Соколе. В Новосибирской области в поселке Ложок также введено в эксплуатацию первое деревянное здание на 16 квартир. Кроме того, подобный проект реализовали в Архангельске, где дом возводили в рамках пилотной программы развития деревянного домостроения и сдали в эксплуатацию в 2022 г.