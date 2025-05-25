Газета
Телеграм
Главная / Недвижимость /

В Госдуме анонсировали появление деревянных многоквартирных домов через два года

В настоящее время технология все еще проходит испытания
Ведомости

Деревянные многоквартиные дома из пяти этажей могут начать строить в России в течение двух лет или быстрее. Об этом заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

По его словам, Минстрой совместно с МЧС России поводит испытания и готовит внесение изменений в нормативную базу. Дорожная карта предусматривает проведение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые направлены на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций.

Депутат заметил, что на настоящий момент опыт строительства деревянных многоквартирных домов небольшой. По два таких дома высотой в четыре этажа строились в тверском Торжке и вологодском Соколе. В Новосибирской области в поселке Ложок также введено в эксплуатацию первое деревянное здание на 16 квартир. Кроме того, подобный проект реализовали в Архангельске, где дом возводили в рамках пилотной программы развития деревянного домостроения и сдали в эксплуатацию в 2022 г.

Кошелев добавил, что глобальный выход деревянных квартирных домов на рынок будет проходить в рамках строительства экологичных кластеров, курортных зон и там, где актуален спрос на нетоксичность. Россия обладает огромными лесными ресурсами, которые могут использоваться в строительстве. Это улучшит экономику лесных регионов. К тому же, на изготовление деревянных панелей требуется в пять раз меньше энергии, чем на бетонные.

В феврале 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил расселять российских граждан из аварийного жилья в деревянные дома и более широко применять технологии деревянного домостроения в целом.

В марте 2024 г. заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко говорил, что испытания прототипов деревянных многоэтажных домов завершатся в течение одного-двух лет, после чего можно будет запустить их массовое строительство, писал ТАСС. По его мнению, на этот рынок придет много застройщиков и желающих инвестировать в строительство деревянных объектов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных