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КС счел правомерной конфискацию ТС после смерти осужденного за нетрезвую езду

Ведомости

Конституционный суд (КС) РФ подтвердил правомерность решения о конфискации автомобиля после того, как умер осужденный за повторную езду в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе суда.

Такое решение было принято в процессе рассмотрения дела жительницы Абакана, муж которой умер спустя два месяца после вступления в силу приговора о конфискации машины, которая находилась в совместной собственности супругов.

«Нарушение запрета на любую эксплуатацию транспортных средств лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения создает угрозу жизни, здоровью и имуществу участников дорожного движения», – объяснил свою позицию КС. Государство должно вводить меры, чтобы предотвращать подобные преступления.

Супруги имеют как одинаковые права собственности на автомобиль, так и равные обязанности, «предполагающие ответственное отношение к общему имуществу и его судьбе», заключил суд. В случае конфискации такого транспортного средства из-за использования его одним из супругов при совершении преступления ограничиваются также имущественные права невиновного супруга.

29 мая Верховный суд Российской Федерации уточнил, что после ДТП водители имеют право отъехать от места аварии, если это необходимо другим автомобилям во избежание затора. Решение позволило переквалифицировать обвинение, предъявленное женщине-водителю, у которой не было намерения «сбежать» с места аварии, и назначить ей административный штраф в размере 1000 руб. (вместо лишения водительских прав).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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