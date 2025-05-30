КС счел правомерной конфискацию ТС после смерти осужденного за нетрезвую езду

29 мая Верховный суд Российской Федерации уточнил, что после ДТП водители имеют право отъехать от места аварии, если это необходимо другим автомобилям во избежание затора. Решение позволило переквалифицировать обвинение, предъявленное женщине-водителю, у которой не было намерения «сбежать» с места аварии, и назначить ей административный штраф в размере 1000 руб. (вместо лишения водительских прав).