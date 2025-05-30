Медосмотры для оценки репродуктивного здоровья начнут проводить с шести лет
Медосмотры для оценки репродуктивного здоровья начнут проводить с шести лет, далее ежегодно с 13 лет. Об этом говорится в презентации главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, которую он представил в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, передают «РИА Новости».
Он уточнил, что такие изменения содержатся в приказе ведомства «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». Он вступит в силу 1 сентября.
Среди других нововведений в соответствующем документе указано исследование уровня холестерина с использованием тест-полосок детям в возрасте шести и 10 лет, которые находятся в группе риска. Кроме того, в приказе отмечено определение стандартного отклонения индекса массы тела и дополнительный скрининг родителей ребенка на выявление риска нарушения психического развития в возрасте 1,5 лет.
В ходе того же мероприятия Мурашко рассказал, что заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за последние шесть лет выросла более чем на 36%. Показатель общей заболеваемости ожирением у детей с 15 до 17 лет с 2018 г. увеличился на 9,2%, добавил министр.