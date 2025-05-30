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Медосмотры для оценки репродуктивного здоровья начнут проводить с шести лет

Ведомости

Медосмотры для оценки репродуктивного здоровья начнут проводить с шести лет, далее ежегодно с 13 лет. Об этом говорится в презентации главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, которую он представил в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, передают «РИА Новости».

Он уточнил, что такие изменения содержатся в приказе ведомства «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». Он вступит в силу 1 сентября.

Среди других нововведений в соответствующем документе указано исследование уровня холестерина с использованием тест-полосок детям в возрасте шести и 10 лет, которые находятся в группе риска. Кроме того, в приказе отмечено определение стандартного отклонения индекса массы тела и дополнительный скрининг родителей ребенка на выявление риска нарушения психического развития в возрасте 1,5 лет.

В ходе того же мероприятия Мурашко рассказал, что заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за последние шесть лет выросла более чем на 36%. Показатель общей заболеваемости ожирением у детей с 15 до 17 лет с 2018 г. увеличился на 9,2%, добавил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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