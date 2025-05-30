Медосмотры для оценки репродуктивного здоровья начнут проводить с шести лет

В ходе того же мероприятия Мурашко рассказал, что заболеваемость ожирением среди детей до 14 лет за последние шесть лет выросла более чем на 36%. Показатель общей заболеваемости ожирением у детей с 15 до 17 лет с 2018 г. увеличился на 9,2%, добавил министр.