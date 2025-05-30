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Роспатент предупредил о новой схеме мошенников с просьбами оплатить взнос

Ведомости

Письма мошенников приходят с фейковой почты от лица Роспатента, в нем злоумышленники просят оплатить взнос для продления членства в организации, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Ссылка для оплаты, которая пришла через мессенджер, СМС, по E-mail или через сторонний сайт, – признак мошеннических действий», – предупредили в Роспатенте.

Жертвами преступников становятся граждане, связанные со сферой интеллектуальной собственности и с патентным ведомством. Электронный адрес злоумышленников может выглядеть так: rospatent.gov.ru@internet.ru (верный адрес всегда можно проверить на сайте ведомства). Роспатент подчеркивает, что не отправляет подобные письма и не собирает членские взносы.

Как объяснило ведомство, взимаются только пошлины за предоставление государственных услуг. Ссылка на оплату может прийти в личный кабинет на единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), систему электронной подачи заявок на официальном сайте ведомства, а также официальным письмом на бланке ФИПС с указанием должности и штампа электронной подписи сотрудника, отправившего документ. Если пользователь сомневается в достоверности письма, он всегда может отправить запрос через форму на сайте ведомства или на официальную электронную почту.

30 мая стало известно, что во избежание действий мошенников подтвердить смену пароля можно будет через доверенное лицо. Эта функция будет включаться добровольно. Минцифры планирует реализовать инициативу в III квартале 2025 г. Для получения статуса доверенного лица нужно только иметь аккаунт на «Госуслугах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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