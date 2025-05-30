Роспатент предупредил о новой схеме мошенников с просьбами оплатить взнос

Как объяснило ведомство, взимаются только пошлины за предоставление государственных услуг. Ссылка на оплату может прийти в личный кабинет на единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), систему электронной подачи заявок на официальном сайте ведомства, а также официальным письмом на бланке ФИПС с указанием должности и штампа электронной подписи сотрудника, отправившего документ. Если пользователь сомневается в достоверности письма, он всегда может отправить запрос через форму на сайте ведомства или на официальную электронную почту.