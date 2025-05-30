Готовивший теракт в Москве мужчина был последователем РДК
Мужчина, который готовил теракт в Москве по заданию украинских спецслужб, восхвалял организацию «Русский добровольческий корпус»
Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело об оправдании терроризма касается комментариев фигуранта, которые тот написал в Telegram-канале.
30 мая управление СК РФ по Москве сообщило о предотвращении теракта в столице. Подозреваемым оказался местный житель. До этого его обвиняли в публичном оправдании терроризма. Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон. При его проверке следователи нашли переписку с представителем украинских спецслужб, в которой мужчине дали задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе Москвы. Следователи вместе с правоохранителями провели осмотр указанного места. Они обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, задержанный собирался использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд арестовал фигуранта. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.