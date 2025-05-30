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Готовивший теракт в Москве мужчина был последователем РДК

Ведомости

Мужчина, который готовил теракт в Москве по заданию украинских спецслужб, восхвалял организацию «Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело об оправдании терроризма касается комментариев фигуранта, которые тот написал в Telegram-канале.

30 мая управление СК РФ по Москве сообщило о предотвращении теракта в столице. Подозреваемым оказался местный житель. До этого его обвиняли в публичном оправдании терроризма. Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон. При его проверке следователи нашли переписку с представителем украинских спецслужб, в которой мужчине дали задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе Москвы. Следователи вместе с правоохранителями провели осмотр указанного места. Они обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, задержанный собирался использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд арестовал фигуранта. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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