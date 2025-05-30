Готовивший теракт в Москве мужчина был последователем РДК

30 мая управление СК РФ по Москве сообщило о предотвращении теракта в столице. Подозреваемым оказался местный житель. До этого его обвиняли в публичном оправдании терроризма. Во время обыска у фигуранта изъяли мобильный телефон. При его проверке следователи нашли переписку с представителем украинских спецслужб, в которой мужчине дали задание забрать схрон в одном из лесопарков на западе Москвы. Следователи вместе с правоохранителями провели осмотр указанного места. Они обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство. По данным ведомства, задержанный собирался использовать его для подрыва в местах массового скопления людей.