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Генпрокуратура: снайпер Балян получил от ВСУ $30 000 и приехал в Москву

Ведомости

60-летний гражданин Армении Армен Балян, участвовавший в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), заработал за год около $30 000, дезертировал с фронта и попытался въехать в Россию. Как сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, мужчина был задержан в аэропорту Домодедово и предстанет перед судом по обвинению в наемничестве.

Следствие установило, что Балян прибыл на Украину в 2022 г. через Молдавию и добровольно вступил в 124-ю бригаду территориальной обороны. Он прошел подготовку и был направлен в зону боевых действий, где с ноября 2022 г. по декабрь 2023 г. за денежное вознаграждение воевал против российских войск на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской области.

После нескольких ранений Балян оставил военную службу и покинул Украину. В октябре 2024 г. он прибыл в Россию, где был задержан при прохождении пограничного контроля. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооружённом конфликте), мера пресечения – заключение под стражу.

Дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении возможных соучастников продолжается.

В начале мая верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 35-летнего гражданина США Джейка Тейлора к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по статье о наемничестве. Сообщалось, что за участие в боевых действиях Тейлор получил вознаграждение в размере более 1,8 млн руб. Его признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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