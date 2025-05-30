Генпрокуратура: снайпер Балян получил от ВСУ $30 000 и приехал в Москву

Следствие установило, что Балян прибыл на Украину в 2022 г. через Молдавию и добровольно вступил в 124-ю бригаду территориальной обороны. Он прошел подготовку и был направлен в зону боевых действий, где с ноября 2022 г. по декабрь 2023 г. за денежное вознаграждение воевал против российских войск на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской области.