Полиция задержала участников инцидента на Ярославском вокзале
Московская полиция задержала шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале, сообщили о официальном Telegram-канале МВД России.
Мужчин доставлены для разбирательства в ЛУ МВД, в дальнейшем материалы передадут в следственные органы, сообщило ведомство.
3 июня в соцсетях появилось видео, как несколько человек в штатском несут мужчину и помещают его в автомобиль, а потом увозят с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого возникли предположения о похищении.
Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», это мог быть 39-летний предприниматель Арег Щепихин. Ранее он выкладывал в сети ролики с оскорблением в адрес чеченцев и ислама.
4 июня власти Чечни опровергли «похищение» Щепихина и сообщили о его задержании за его публичные действия, оскорбляющих чувства верующих (ст. 148 УК РФ) и унижающих достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.