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Полиция задержала участников инцидента на Ярославском вокзале

Ведомости

Московская полиция задержала шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале, сообщили о официальном Telegram-канале МВД России.

Мужчин доставлены для разбирательства в ЛУ МВД, в дальнейшем материалы передадут в следственные органы, сообщило ведомство.

3 июня в соцсетях появилось видео, как несколько человек в штатском несут мужчину и помещают его в автомобиль, а потом увозят с Ярославского вокзала в Москве. Из-за этого возникли предположения о похищении.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», это мог быть 39-летний предприниматель Арег Щепихин. Ранее он выкладывал в сети ролики с оскорблением в адрес чеченцев и ислама.

4 июня власти Чечни опровергли «похищение» Щепихина и сообщили о его задержании за его публичные действия, оскорбляющих чувства верующих (ст. 148 УК РФ) и унижающих достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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