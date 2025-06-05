Хуснуллин сообщил о возможном сокращении на 30% ввода жилья в 2027 году

Заместитель председателя правительства отметил негативную тенденцию, связанную с остановкой новых строительных проектов. По его словам, это означает, что в 2027 г. ввод жилья может либо не состояться, либо значительно сократиться. Второй тревожный сигнал касается ситуации, когда застройщики из-за нехватки средств на эскроу-счетах начинают замедлять темпы строительства даже начатых объектов. В результате запланированные сроки сдачи домов могут быть перенесены на следующий год. Если тенденция продолжится, падение объемов строительства может достичь 30%, заявил Хуснуллин.