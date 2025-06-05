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Хуснуллин сообщил о возможном сокращении на 30% ввода жилья в 2027 году

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Объем ввода жилья в РФ через два года может снизиться на 30%, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

Заместитель председателя правительства отметил негативную тенденцию, связанную с остановкой новых строительных проектов. По его словам, это означает, что в 2027 г. ввод жилья может либо не состояться, либо значительно сократиться. Второй тревожный сигнал касается ситуации, когда застройщики из-за нехватки средств на эскроу-счетах начинают замедлять темпы строительства даже начатых объектов. В результате запланированные сроки сдачи домов могут быть перенесены на следующий год. Если тенденция продолжится, падение объемов строительства может достичь 30%, заявил Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что правительство разрабатывает меры для предотвращения такого сценария.

В частности, было принято решение попросить президента комплексно обсудить эту проблему. Совместно с губернаторами намечен ряд шагов, направленных на предотвращение серьезного сокращения объемов жилищного строительства.

Хуснуллин добавил, что основным инвестором в строительной отрасли остается население страны. В связи с этим одной из задач правительства является завершение начатых жилых комплексов и недопущение появления новых случаев с обманутыми дольщиками.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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