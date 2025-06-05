Хуснуллин сообщил о возможном сокращении на 30% ввода жилья в 2027 году
Объем ввода жилья в РФ через два года может снизиться на 30%, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
Заместитель председателя правительства отметил негативную тенденцию, связанную с остановкой новых строительных проектов. По его словам, это означает, что в 2027 г. ввод жилья может либо не состояться, либо значительно сократиться. Второй тревожный сигнал касается ситуации, когда застройщики из-за нехватки средств на эскроу-счетах начинают замедлять темпы строительства даже начатых объектов. В результате запланированные сроки сдачи домов могут быть перенесены на следующий год. Если тенденция продолжится, падение объемов строительства может достичь 30%, заявил Хуснуллин.
Вице-премьер подчеркнул, что правительство разрабатывает меры для предотвращения такого сценария.
В частности, было принято решение попросить президента комплексно обсудить эту проблему. Совместно с губернаторами намечен ряд шагов, направленных на предотвращение серьезного сокращения объемов жилищного строительства.
Хуснуллин добавил, что основным инвестором в строительной отрасли остается население страны. В связи с этим одной из задач правительства является завершение начатых жилых комплексов и недопущение появления новых случаев с обманутыми дольщиками.