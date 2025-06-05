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В общественном транспорте Москвы будут предупреждать об опасности ударов БПЛА

Ведомости

Ролики с предупреждениями об угрозе атак беспилотников будут показывать в общественном транспорте Москвы на мультимедийных экранах. Видео уже показали главе МЧС РФ Александру Куренкову, передает ТАСС.

По данным агентств, во время ролика на карте указывается местонахождение ближайшего укрытия. Вместе с этим диктор призывает граждан обратить внимание, предупреждает об опасности и призывает проследовать в безопасное место.

В транспорте, оборудованном мультимедийными экранами, будут сообщать и о других чрезвычайных ситуациях.

5 июня в МЧС сообщили, что жители России смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища через портал «Госуслуги». Специальная вкладка с этой информацией и проложенным маршрутом появится в личных кабинетах пользователей. Система уже была протестирована в Белгородской и Курской областях. Ее запуск ожидается до конца 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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