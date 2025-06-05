В общественном транспорте Москвы будут предупреждать об опасности ударов БПЛА

5 июня в МЧС сообщили, что жители России смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища через портал «Госуслуги». Специальная вкладка с этой информацией и проложенным маршрутом появится в личных кабинетах пользователей. Система уже была протестирована в Белгородской и Курской областях. Ее запуск ожидается до конца 2025 г.