В общественном транспорте Москвы будут предупреждать об опасности ударов БПЛА
Ролики с предупреждениями об угрозе атак беспилотников будут показывать в общественном транспорте Москвы на мультимедийных экранах. Видео уже показали главе МЧС РФ Александру Куренкову, передает ТАСС.
По данным агентств, во время ролика на карте указывается местонахождение ближайшего укрытия. Вместе с этим диктор призывает граждан обратить внимание, предупреждает об опасности и призывает проследовать в безопасное место.
В транспорте, оборудованном мультимедийными экранами, будут сообщать и о других чрезвычайных ситуациях.
5 июня в МЧС сообщили, что жители России смогут узнать адрес ближайшего бомбоубежища через портал «Госуслуги». Специальная вкладка с этой информацией и проложенным маршрутом появится в личных кабинетах пользователей. Система уже была протестирована в Белгородской и Курской областях. Ее запуск ожидается до конца 2025 г.