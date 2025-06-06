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Суд заочно приговорил блогера Инну Тлиашинову к двум месяцам заключения

Ведомости

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил блогера Инну Тлиашинову к двум месяцам заключения под стражу. Она обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (реализация денежных средств в особо крупном размере). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Тлиашинову обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 431 млн руб., сообщил ТАСС ее адвокат Андрей Алешкин.

Срок заключения Тлиашиновой будет исчисляться с момента передачи ее правоохранительным органам либо с момента задержания на территории РФ. Сейчас ее объявили в международный розыск.

Алешкин также рассказал агентству, что Тлиашинова не скрывается, а находится в отпуске в Дубае. По его словам, она готова к сотрудничеству со следствием.

14 мая в Следственном комитете РФ по Москве сообщили о заочном аресте блогера Гусейна Гасанова по обвинению в легализации средств, полученных преступным путем. По данным следствия, в 2019–2021 гг. он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб., а затем провел финансовые операции с целью отмывания части этих средств – свыше 20 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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