Суд заочно приговорил блогера Инну Тлиашинову к двум месяцам заключения

14 мая в Следственном комитете РФ по Москве сообщили о заочном аресте блогера Гусейна Гасанова по обвинению в легализации средств, полученных преступным путем. По данным следствия, в 2019–2021 гг. он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб., а затем провел финансовые операции с целью отмывания части этих средств – свыше 20 млн руб.