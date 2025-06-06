Суд заочно приговорил блогера Инну Тлиашинову к двум месяцам заключения
Тверской районный суд Москвы заочно приговорил блогера Инну Тлиашинову к двум месяцам заключения под стражу. Она обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (реализация денежных средств в особо крупном размере). Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Тлиашинову обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 431 млн руб., сообщил ТАСС ее адвокат Андрей Алешкин.
Срок заключения Тлиашиновой будет исчисляться с момента передачи ее правоохранительным органам либо с момента задержания на территории РФ. Сейчас ее объявили в международный розыск.
Алешкин также рассказал агентству, что Тлиашинова не скрывается, а находится в отпуске в Дубае. По его словам, она готова к сотрудничеству со следствием.
14 мая в Следственном комитете РФ по Москве сообщили о заочном аресте блогера Гусейна Гасанова по обвинению в легализации средств, полученных преступным путем. По данным следствия, в 2019–2021 гг. он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб., а затем провел финансовые операции с целью отмывания части этих средств – свыше 20 млн руб.