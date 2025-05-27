Суд признал законным арест обвиняемого в отмывании денег блогера Гасанова

Защита Гасанова заявила, что его не извещали должным образом о возбуждении дела, также блогер не знал о заседании, в ходе которого решался вопрос об избрании меры пресечения. По мнению адвоката, это является основанием для отмены постановления суда. Другой адвокат также сообщил, что дело было возбуждено еще в январе, при этом блогер о нем не знал и до конца февраля находился в России.