Суд признал законным арест обвиняемого в отмывании денег блогера Гасанова
Мосгорсуд признал законным заочный арест блогера Гусейна Гасанова, которому было предъявлено обвинение в отмывании доходов в особо крупном размере. Об этом «РИА Новости» передает со ссылкой на решение судьи.
Гасанов заочно арестован по обвинению в легализации средств, полученных преступным путем, сообщили 14 мая в следственном управлении СК РФ по Москве. По данным следствия, в 2019–2021 гг. он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб., а затем провел финансовые операции с целью отмывания части этих средств – свыше 20 млн руб.
Защита Гасанова заявила, что его не извещали должным образом о возбуждении дела, также блогер не знал о заседании, в ходе которого решался вопрос об избрании меры пресечения. По мнению адвоката, это является основанием для отмены постановления суда. Другой адвокат также сообщил, что дело было возбуждено еще в январе, при этом блогер о нем не знал и до конца февраля находился в России.
Суд оставил постановление Чертановского суда Москвы без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
В июне 2024 г. налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова. Федеральная налоговая служба (ФНС) хотела взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества автомобили Chevrolet и Rolls Royce. В августе «Известия» сообщили, что Гасанов погасил все долги. Позже Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФНС. В середине мая стало известно, что МВД объявило блогера в розыск.