Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по делу об отмывании денежных средств

Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по обвинению в легализации средств, полученных преступным путем, сообщили в следственном управлении СК РФ по Москве. По данным следствия, в 2019–2021 гг. он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб., а затем провел финансовые операции с целью отмывания части этих средств – свыше 20 млн руб.