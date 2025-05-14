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Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по делу об отмывании денежных средств

Ведомости

Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по обвинению в легализации средств, полученных преступным путем, сообщили в следственном управлении СК РФ по Москве. По данным следствия, в 2019–2021 гг. он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб., а затем провел финансовые операции с целью отмывания части этих средств – свыше 20 млн руб.

Гасанову заочно предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание доходов в особо крупном размере).

Поскольку обвиняемый, как считают следователи, скрылся за границей, он объявлен в международный розыск. По решению суда ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее МВД объявило в розыск Гасанова по этому уголовному делу.

В июне 2024 г. налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова. Федеральная налоговая служба (ФНС) хотела взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества автомобили Chevrolet и Rolls Royce. В августе «Известия» сообщили, что Гасанов погасил все долги. Позже Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФНС.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина говорила, что после обращения в МВД России на Гасанова обратили внимание. Тогда она утверждала, что блогер находится в бегах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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