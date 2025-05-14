Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по делу об отмывании денежных средств
Блогер Гусейн Гасанов заочно арестован по обвинению в легализации средств, полученных преступным путем, сообщили в следственном управлении СК РФ по Москве. По данным следствия, в 2019–2021 гг. он уклонился от уплаты налогов на сумму более 170 млн руб., а затем провел финансовые операции с целью отмывания части этих средств – свыше 20 млн руб.
Гасанову заочно предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание доходов в особо крупном размере).
Поскольку обвиняемый, как считают следователи, скрылся за границей, он объявлен в международный розыск. По решению суда ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В июне 2024 г. налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова. Федеральная налоговая служба (ФНС) хотела взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Среди взыскиваемого имущества автомобили Chevrolet и Rolls Royce. В августе «Известия» сообщили, что Гасанов погасил все долги. Позже Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску ФНС.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина говорила, что после обращения в МВД России на Гасанова обратили внимание. Тогда она утверждала, что блогер находится в бегах.