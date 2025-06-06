Прощание с сооснователем «Аквариума» Гуницким пройдет 11 июня

Покинул коллектив в середине 1970-х. Тогда же занялся театральной деятельностью, стал членом совета Ленинградского рок-клуба. Занимался журналистикой. В 1980-х был автором в рок-журнале «Рокси» и в разделе «Беседы о музыке» журнала «Костер». На стихи Гуницкого выпускались альбомы «3=8» и «Пятиугольный грех» музыкального проекта «Террариум».