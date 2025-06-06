Прощание с сооснователем «Аквариума» Гуницким пройдет 11 июня
Прощание с поэтом и драматургом, сооснователем группы «Аквариум» Анатолием Гуницким состоится 11 июня в 11:45 мск в Санкт-Петербурге в крематории на Шафировском проспекте. Об этом заявил ТАСС его друг, композитор и музыкант Юрий Касьяник.
О месте похорон будет объявлено позднее.
5 июня Гуницкий умер в возрасте 71 года. 3 июня сооснователь «Аквариума» Борис Гребенщиков
Гуницкий родился 30 сентября 1953 г. в Ленинграде. В 1972 г. основал с Гребенщиковым группу «Аквариум», был ударником и автором текстов композиций. Имел псевдоним Джордж из-за внешнего сходства с гитаристом музыкальной группы The Beatles Джорджем Харрисоном.
Покинул коллектив в середине 1970-х. Тогда же занялся театральной деятельностью, стал членом совета Ленинградского рок-клуба. Занимался журналистикой. В 1980-х был автором в рок-журнале «Рокси» и в разделе «Беседы о музыке» журнала «Костер». На стихи Гуницкого выпускались альбомы «3=8» и «Пятиугольный грех» музыкального проекта «Террариум».