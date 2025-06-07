В московском ТЦ «Горбушкин двор» члены ОПГ собирали оружие

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, связанных с «незаконным приобретением, передачей, хранением, сбытом, переделкой огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему». Из документов следует, что указанными действиями в торговых помещениях ТЦ и на прилегающей к нему территории занимались четыре человека.