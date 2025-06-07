В московском ТЦ «Горбушкин двор» члены ОПГ собирали оружие
Задержаны члены организованной преступной группы, которые создали в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» в Москве цех, где переделывали и собирали огнестрельное оружие с целью последующей продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, связанных с «незаконным приобретением, передачей, хранением, сбытом, переделкой огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему». Из документов следует, что указанными действиями в торговых помещениях ТЦ и на прилегающей к нему территории занимались четыре человека.
По данным ТАСС, правоохранители задержали бывшего гендиректора ООО «РТГ» Григория Дягтяря, военных пенсионеров Сергея Белякова и Юрия Кашковского, а также их предполагаемого соучастника Константина Белоножкина. Все они содержатся под стражей. Уголовное дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения.
В ноябре 2024 г. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск ФССП о национализации имущества экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, в том числе в собственность государства были переданы торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион».