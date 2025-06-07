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В московском ТЦ «Горбушкин двор» члены ОПГ собирали оружие

Ведомости

Задержаны члены организованной преступной группы, которые создали в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» в Москве цех, где переделывали и собирали огнестрельное оружие с целью последующей продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Фигуранты дела обвиняются в совершении преступлений, связанных с «незаконным приобретением, передачей, хранением, сбытом, переделкой огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему». Из документов следует, что указанными действиями в торговых помещениях ТЦ и на прилегающей к нему территории занимались четыре человека.

По данным ТАСС, правоохранители задержали бывшего гендиректора ООО «РТГ» Григория Дягтяря, военных пенсионеров Сергея Белякова и Юрия Кашковского, а также их предполагаемого соучастника Константина Белоножкина. Все они содержатся под стражей. Уголовное дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения.

В ноябре 2024 г. Мещанский районный суд Москвы удовлетворил иск ФССП о национализации имущества экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, в том числе в собственность государства были переданы торговые центры «Горбушкин двор» и «Филион».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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