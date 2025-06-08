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В Великобритании хотят ввести детский «комендантский час» в соцсетях

Ведомости

Правительство Великобритании рассматривает введение ограничений на работу приложений социальных сетей, которые бы действовали для детей, сообщил британский министр науки, инноваций и технологий Питер Кайл. Об этом пишет The Guardian.

Министр намерен с помощью такой меры предотвратить зависимость несовершеннолетних от социальных сетей и помочь им установить «здоровые отношения» с технологиями. По данным газеты, власти рассматривают вариант введения двухчасового комендантского часа для приложений или блокировку доступа детей к контенту после 22:00 или во время школьных занятий.

Ранее Кайл, как отмечает The Guardian, отказался от идеи полного запрета социальных сетей для детей младше 16 лет. Согласно результатам опроса, в Британии почти 24% детей проводят более четырех часов в день за устройством с выходом в интернет.

В ноябре 2024 г. парламент Австралии одобрил законопроект о введении запрета для детей моложе 16 лет пользоваться социальными сетями, в том числе Snapchat, TikTok, Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), X и другими. Закон, как сообщалось, обязывает технологические гиганты запретить несовершеннолетним вход в систему. В противном случае им грозят штрафы в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($32 млн). Запрет должен был вступить в силу через год. Австралийцы «со смесью гнева и облегчения» отреагировали на меру, писало Reuters на следующей день после поддержки проекта парламентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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