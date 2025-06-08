В Великобритании хотят ввести детский «комендантский час» в соцсетях
Правительство Великобритании рассматривает введение ограничений на работу приложений социальных сетей, которые бы действовали для детей, сообщил британский министр науки, инноваций и технологий Питер Кайл. Об этом пишет The Guardian.
Министр намерен с помощью такой меры предотвратить зависимость несовершеннолетних от социальных сетей и помочь им установить «здоровые отношения» с технологиями. По данным газеты, власти рассматривают вариант введения двухчасового комендантского часа для приложений или блокировку доступа детей к контенту после 22:00 или во время школьных занятий.
Ранее Кайл, как отмечает The Guardian, отказался от идеи полного запрета социальных сетей для детей младше 16 лет. Согласно результатам опроса, в Британии почти 24% детей проводят более четырех часов в день за устройством с выходом в интернет.
В ноябре 2024 г. парламент Австралии одобрил законопроект о введении запрета для детей моложе 16 лет пользоваться социальными сетями, в том числе Snapchat, TikTok, Instagram