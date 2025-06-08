В Великобритании хотят ввести детский «комендантский час» в соцсетях

В ноябре 2024 г. парламент Австралии одобрил законопроект о введении запрета для детей моложе 16 лет пользоваться социальными сетями, в том числе Snapchat, TikTok, Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , X и другими. Закон, как сообщалось, обязывает технологические гиганты запретить несовершеннолетним вход в систему. В противном случае им грозят штрафы в размере до 49,5 млн австралийских долларов ($32 млн). Запрет должен был вступить в силу через год. Австралийцы «со смесью гнева и облегчения» отреагировали на меру, писало Reuters на следующей день после поддержки проекта парламентом.