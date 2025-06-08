Потенциального кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения
Колумбийский сенатор Мигель Урибе, потенциальный кандидат в президенты республики, после покушения перенес операцию в клинике Санта-Фе, пишет AFP со ссылкой на мэра Боготы Карлоса Фернандо Галана.
Урибе 7 июня получил огнестрельное ранение во время предвыборного мероприятия в Боготе. Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру республики пишет, что после покушения был арестован 15-летний нападавший. Жена Урибе Мария Клаудия Таразона написала в аккаунте своего супруга в X, что он «борется за свою жизнь».
Президент Колумбии Густаво Петро выразил сочувствие семье сенатора и заявив, что расследование будет сосредоточено на поиске заказчика преступления. По его словам, также власти изучат, почему было допущено нарушение правил безопасности.
Урибе является членом оппозиционной консервативной партии «Демократический центр». Власти страны объявили награду в $730 000 за информацию о нападении. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «самым решительным образом осуждают покушение на Урибе», обвинив Петро в «подстрекательской риторике».