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Потенциального кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения

Ведомости

Колумбийский сенатор Мигель Урибе, потенциальный кандидат в президенты республики, после покушения перенес операцию в клинике Санта-Фе, пишет AFP со ссылкой на мэра Боготы Карлоса Фернандо Галана.

Урибе 7 июня получил огнестрельное ранение во время предвыборного мероприятия в Боготе. Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру республики пишет, что после покушения был арестован 15-летний нападавший. Жена Урибе Мария Клаудия Таразона написала в аккаунте своего супруга в X, что он «борется за свою жизнь».

Президент Колумбии Густаво Петро выразил сочувствие семье сенатора и заявив, что расследование будет сосредоточено на поиске заказчика преступления. По его словам, также власти изучат, почему было допущено нарушение правил безопасности.

Урибе является членом оппозиционной консервативной партии «Демократический центр». Власти страны объявили награду в $730 000 за информацию о нападении. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США «самым решительным образом осуждают покушение на Урибе», обвинив Петро в «подстрекательской риторике».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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