Потенциального кандидата в президенты Колумбии прооперировали после покушения

Урибе 7 июня получил огнестрельное ранение во время предвыборного мероприятия в Боготе. Reuters со ссылкой на Генпрокуратуру республики пишет, что после покушения был арестован 15-летний нападавший. Жена Урибе Мария Клаудия Таразона написала в аккаунте своего супруга в X, что он «борется за свою жизнь».