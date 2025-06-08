Роспотребнадзор опроверг сведения о новой коронавирусной инфекции
Данные о новом коронавирусе, которые распространяются в СМИ, относятся к уже изученным инфекциям и не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что ситуация по коронавирусу в России стабильная и находится под контролем. Роспотребнадзор указывает на то, что СМИ ссылаются на статью от 28 мая 2025 г. журнала Nature Communications. Однако материал основан на исследованиях структурных частиц уже известных вирусов. Результаты лишь подтверждают опасения о рисках распространения новых вирусов, но не грозят человечеству их немедленным появлением.
27 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. При этом течение болезни не отличалось по тяжести от других штаммов COVID-19. Этот подвариант распространяется в Китае, Индии, а также других странах Азии и США.