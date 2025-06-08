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Роспотребнадзор опроверг сведения о новой коронавирусной инфекции

Ведомости

Данные о новом коронавирусе, которые распространяются в СМИ, относятся к уже изученным инфекциям и не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что ситуация по коронавирусу в России стабильная и находится под контролем. Роспотребнадзор указывает на то, что СМИ ссылаются на статью от 28 мая 2025 г. журнала Nature Communications. Однако материал основан на исследованиях структурных частиц уже известных вирусов. Результаты лишь подтверждают опасения о рисках распространения новых вирусов, но не грозят человечеству их немедленным появлением.

27 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявлены четыре случая инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1. При этом течение болезни не отличалось по тяжести от других штаммов COVID-19. Этот подвариант распространяется в Китае, Индии, а также других странах Азии и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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