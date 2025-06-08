Роспотребнадзор опроверг сведения о новой коронавирусной инфекции

В ведомстве уточнили, что ситуация по коронавирусу в России стабильная и находится под контролем. Роспотребнадзор указывает на то, что СМИ ссылаются на статью от 28 мая 2025 г. журнала Nature Communications. Однако материал основан на исследованиях структурных частиц уже известных вирусов. Результаты лишь подтверждают опасения о рисках распространения новых вирусов, но не грозят человечеству их немедленным появлением.