Росавиация отменила ограничения на полеты в четырех аэропортах
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова («Победилово») и Нижнекамска («Бегишево»). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
О введении меры в Ижевске и Кирове Кореняко сообщал в 06:12 мск 10 июня. Об ограничениях в Нижнекамске стало известно в 04:55 мск, а в Казани – в 03:35 мск. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Мера также вводилась в ряде других аэропортов, включая воздушные гавани Московского региона.
По данным Минобороны, с вечера 9 июня до 05:50 10 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Наибольшее число сбитых беспилотников – 46 – пришлось на Брянскую область. По девять БПЛА российские военные ликвидировали над Воронежской областью и Крымом, по четыре – над Калужской и Татарстаном. Три беспилотника были нейтрализованы над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один – над Смоленской.