Росавиация отменила ограничения на полеты в четырех аэропортах

По данным Минобороны, с вечера 9 июня до 05:50 10 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Наибольшее число сбитых беспилотников – 46 – пришлось на Брянскую область. По девять БПЛА российские военные ликвидировали над Воронежской областью и Крымом, по четыре – над Калужской и Татарстаном. Три беспилотника были нейтрализованы над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один – над Смоленской.