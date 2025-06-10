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Росавиация отменила ограничения на полеты в четырех аэропортах

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова («Победилово») и Нижнекамска («Бегишево»). Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении меры в Ижевске и Кирове Кореняко сообщал в 06:12 мск 10 июня. Об ограничениях в Нижнекамске стало известно в 04:55 мск, а в Казани – в 03:35 мск. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Мера также вводилась в ряде других аэропортов, включая воздушные гавани Московского региона.

По данным Минобороны, с вечера 9 июня до 05:50 10 июня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Наибольшее число сбитых беспилотников – 46 – пришлось на Брянскую область. По девять БПЛА российские военные ликвидировали над Воронежской областью и Крымом, по четыре – над Калужской и Татарстаном. Три беспилотника были нейтрализованы над Московским регионом, по два – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, один – над Смоленской.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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