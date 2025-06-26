Михаила Боярского госпитализировали
Народный артист России Михаил Боярский был планово госпитализирован в Мариинскую больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.
«Михаил Сергеевич находится в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента», – процитировало агентство собеседника.
18 апреля Театр имени Ленсовета объявлял, что из-за болезни Боярский не примет участия в постановке «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. В театре тогда говорили, что поводов для беспокойства нет. По сведениям ТАСС, Боярский получил травму на репетиции спектакля и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра.
5 мая Театр имени Ленсовета приостановил показы спектакля «В этом милом старом доме» с участием Боярского до конца театрального сезона. Врачи не рекомендовали артисту выходить на сцену после перенесенного ушиба. 3 июня в театре сообщили, что Боярский возвратился к работе.