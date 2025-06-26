Михаила Боярского госпитализировали

18 апреля Театр имени Ленсовета объявлял, что из-за болезни Боярский не примет участия в постановке «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. В театре тогда говорили, что поводов для беспокойства нет. По сведениям ТАСС, Боярский получил травму на репетиции спектакля и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра.